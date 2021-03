Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

L'atur ha pujat a Catalunya, la xifra és de 3.402 persones, però concretament a Barcelona ha pujat un 28, 86% més respecte a l'any passat. Tractarem el tema amb el senyor Javier Blasco, director d'ADECCO Grup Institut.

Aquestes xifres eren d'esperar?

Javier B. << Sí, qui no ho vulgui veure és que no coneix la realitat, el tancament de l'any en l'11%, els confinaments incloent la situació meteorològica desfavorable i amb els països del nostre voltant també a mig gas, el resultat no podia ser d'una altra manera.>>.

Anirem a pitjor?

Javier B. << Crec que no o no deuríem. El que és molt necessari és un equilibri pressupostari, digitalització, energies sostenibles, crear un mercat molt més flexible i apostar per les qualificacions de les persones. En el segon trimestre notarem un canvi de tendència, a l'estiu serà un moment crític i a partir d'ara el més normal és que l'economia segueixi amb una certa regulació>>.

La xarxa de metro de Barcelona afegeix nous trams a les estacions. A finals d'abril es posaran en marxa tres noves estacions de l'L10 Sud- Zona franca. Per parlar del tema ho farem amb la Rosa Alarcon, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB.

Quantes estacions són en aquest nou servei?

Rosa A. << Són un total d'onze estacions a la línia 10, un fet que serà molt important perquè el que s'ha ampliat són tres estacions noves que arriben fins al riu Llobregat o també a l'entrada del port comercial. Estarà molt importants sobretot per la mobilitat laboral perquè molts treballadors i treballadores de la zona franca puguin anar a treballar amb transport públic. >>

La pandemia ha disparado la demanda de microcréditos en el Estado, un producto financiero de fácil acceso pero con tipo de interés mucho más elevado que el crédito convencional y que, a menudo, se utiliza para pagar facturas.

Según el 'Informe Europeo de Pagos de Consumidores' del año 2020, elaborado por la consultora Intrum, casi uno de cada tres españoles –el 31%- reconocía que no podía llegar a pagar las facturas a final de mes, un porcentaje que el ejercicio anterior era del 25%. Ante la falta de ingresos y la imposibilidad de acreditar solvencia económica, muchas familias se han visto obligadas a recurrir a este tipo de producto. La situación preocupa a los expertos, que alertan de una oleada de sobreendeudamiento si la situación se descontrola.