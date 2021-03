Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

Estem vivint uns dies de molta violència contra comerços, els mossos d'esquadra, comerços...i precisament ahir assenyalaven a un grup d'anarquistes italians i francesos al nostre país que estan promovem tot això i també hi ha les persones que aprofiten la situació per saquejar.



La situació és difícil d'entendre i qui està en mig de tot són els mossos d'esquadra i la guàrdia urbana que també va ser atacada l'altre dia. Parlarem amb l'Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC.

Com està la situació ara mateix?

Albert P." Molt malament, la problemàtica que ocupa Barcelona fa molts anys que existeix, podríem tirar cap a la vintena. Deu fer uns quinze anys que en el MACBA, el museu d'art contemporani de Barcelona, van realitzar una sèrie de llançaments amb coets cap a la brigada mòbil, en aquell moment ens vam espantar molt i va ser prioritari la investigació d'aquests fets i ens van donar suport a la brigada mòbil. Amb tot el que estem veient avui dia, no s'han donat cap mena de suports.

En algun moment t'hauràs queixat del preu d'un medicament o tampoc has estat conscient d'aquesta pujada de preus fins que has anat a comprar un. L'OCU ha denunciat la falta de transparència que hi ha al voltant dels preus i dels nous medicaments, per aclarir tot això ho farem amb l'Enrique Garcia portaveu de l'OCU.

De quins medicaments estem parlant?

Enrique G. "No hi ha res millor que citar alguns exemples perquè els oients es puguin fer una idea del problema que estem denunciant. Per exemple en medicament és Spinraza què és un medicament per l'atròfia muscular, el preu de venda puja 420.000 euros el primer any de tractament, El segon és més barat 210.000 euros cada any successivament. Són medicaments molt específics per malalties molt concretes, però que són tractaments que sanitat pública han de fer front i aquests preus són exorbitants. Podríem dir què són articles de luxe seria com el preu d'un Ferrari."

Aquestes darreres nits d'aldarulls, trencaments d'aparadors i saqueig de comerços està empitjorant encara més la situació que estem vivint amb el comerç que cada vegada està patint més i en molts aspectes, parlarem amb el senyor Alex Goñi, president Pimec comerç.

Què podem dir que tot el que està passant?

Alex G. "Nosaltres com a patronal de comerç de Catalunya estem indignats i preocupats. Indignats perquè el vandalisme bé afegir-se a tota una sèrie de mala època que portem entre les resolucions de Procicat, les limitacions municipals, limitacions horàries, tancaments... Resumint fa un any que el comerç i la restauració estan fatal i ara se sumen aquests aldarulls. També estem preocupats perquè veiem que s'està reproduint i no ens agrada gens, s'està perdent una mica el que és l'ordre i la llei i no és bo per ningú".

Twitter tindrà un model de pagament anomenat 'Super Follow', Mitjançant un pagament de 4,99 dòlars mensuals, els usuaris podran accedir a continguts exclusius d'aquells creadors de contingut que habilitin l'opció.