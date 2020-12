MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 22-12-20

13.15H ÚLTIMA HORA COVID. DR.BENITO ALMIRANTE, "NADAL AQUEST ANY HADE SER A L'AGOST" CAP DE MALALTIES INFECCIOSES DE HOSPITAL DE VALL HEBRON. ( EL PROBLEMA ACTUAL EL TENIM EN L'ACTIVITAT LÚDICA I L'ENTORN FAMILIAR)

13.30H QUÈ FER SI T'HA TOCAT LA LOTERIA ? CUÁNTO SE QUEDA HACIENDA?. MEJOR INVERTIR? SI HAY PROBLEMAS CON QUIÉN COMPARTIMOS EL DÉCIMO QUÉ TENEMOS QUE HACER?. NÚMERO ROTO?

PATRICIA MORENO ABOGADA SENIOR DEL PRIMER DESPACHO EN ESPAÑA DEDICADO A TRAMITAR Y GESTIUONAR TEMAS RELACIONADOS CON LA LOTERIA.

