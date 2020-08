Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El risc d'inundacions a Catalunya podria augmentar un 25% en els pròxims 50 anys

El risc d'inundacions a Espanya podria augmentar un 25% en els pròxims 50 anys. Així ho demostren les dades recollides en el nou portal de mapes “Impacte del canvi climàtic a Europa” elaborat per l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) través de la plataforma ArcGIS de Esri. L'objectiu d'aquest portal és mostrar l'impacte del canvi climàtic a Europa en els pròxims anys.

Sequeres, inundacions i incendis forestals són alguns dels fenòmens recollits en el portal, analitzats sobre la base de diferents informes de la AEMA.

-Com podem protegir el nostre habitatge durant les vacances?

Segons dades del Ministeri de l'Interior, el nombre de robatoris amb força ha disminuït en 2019: un 5,4% menys que l'any anterior. Continua sent menor que el d'altres països del nostre entorn. També sabem que la majoria dels robatoris es produeixen de dia, entre setmana i quan no hi ha ningú a casa.

El número de les llars que compten amb sistema de seguretat electrònica creix a poc a poc, fins a rondar el 7% dels habitatges espanyols.

-Representants i promotors culturals demanen al Govern que insti els ajuntaments a complir les programacions

L'ARC, associació que agrupa el 80% de representants, mànagers i promotors musicals de Catalunya, exigeix que es depurin responsabilitats al Procicat "per la seva erràtica, vergonyosa i incoherent gestió en l'àmbit de la cultura".

Acusen l'organisme -depenent del Govern- que aprova les mesures contra la covid-19 de "partir d'un desconeixement total del sector" i el fan responsable de "la incertesa del públic" i "la cancel·lació innecessària d'activitats culturals, principalment per part de l'administració pública".

Però, com sobreviuen els artistes? A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Ramón Segarra, propietari de l'orquestra Saturn. (ÀUDIO)

-"Origen" es reestrena 10 anys després

Dom Cobb (DiCaprio) és un expert en l'art d'apropiar-se, durant el somni, dels secrets del subconscient aliè.

L'estranya habilitat de Cobb li ha convertit en un home molt cotitzat en el món de l'espionatge, però també l'ha condemnat a ser un fugitiu i, per consegüent, a renunciar a portar una vida normal.

La seva única oportunitat per a canviar de vida serà fer exactament el contrari del que ha fet sempre: la incepció, que consisteix a implantar una idea en el subconscient en lloc de sostreure-la. No obstant això, el seu pla es complica a causa de la intervenció d'algú que sembla predir cadascun dels seus moviments, algú a qui només Cobb podrà descobrir.