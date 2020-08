Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Els psicòlegs adverteixen que el confinament ha afectat a moltsnens i joves en la seva manera de relacionar-se

La crisi sanitària del COVID 19 està deixant seqüeles a nivell psicològic. El comportament dels més joves ha canviat.

En èpoques d’estiu és encara més complicat aconseguir que els nens i joves estiguin alerta i mantinguin les pautes de seguretat i salut per no contagiar-se.

El tancament de discoteques i la poca oferta d’oci ha fet que molts joves facin “botellón” com a alternativa. S'han posat un 71% més de denúncies per botellón que a 2019.

“A Ita hem notat un increment de consultes de pares que estan preocupats pel consum d’alcohol entre els joves” afirma Glòria González, psicòloga clínica. Però no només s’han vist incrementades les visites a addiccions en els centres especialitzats, sinó que les situacions traumàtiques com la de perdre a un ésser estimat durant el confinament s’ha convertit en una situació difícil de resoldre.

-Un estiu amb un centenar de petits incendis forestals

Concretament, en aquest període s’han detectat 92 incendis, que han afectat petites superfícies de menys de 0,1 ha de terrenys agrícoles i de matolls, i només el 8% d’aquests ha afectat a zones forestals arbrades. Fins a dia d’avui, l’incendi forestal més important es va produir el dia 30 de juliol, afectant 2,5 ha de superfície del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat.

L’equip de persones que aquest any integren el PVI, format per 259 persones que amb 93 unitats mòbils, 18 punts de guaita i vuit centres de control, cobreixen un total de 484.813 hectàrees forestals de 273 municipis de la demarcació de Barcelona.

D’acord amb els informes diaris que realitzen l’equip del PVI, d’aquest conjunt d’incendis forestals que s’han produït des del 12 de juny, el 24,68% s’han iniciat als voltants o marges de camins i un 20,78 als marges de carreteres, i el 14,29% s’han iniciat en zones urbanes o d’urbanitzacions.

-El 44% dels consumidors catalans realitza, almenys, una compra online al mes

S'acaba de realitzar una enquesta per a conèixer els hàbits de compra, necessitats i exigències del comprador actual.



Les seves conclusions mostren una completa radiografia de les preferències i principals tendències de compra actuals, amb especial atenció a les realitzades de manera online.

Entre elles, destaca que el sector del comerç electrònic continua a l'alça després d'aconseguir l'any passat un nivell de facturació superior als 1.655 bilions d'euros a tot el món, i comptar amb una previsió per a 2023 superior als 2.272 bilions d'euros, segons les previsions dels especialistes.

De complir-se aquesta progressió, el comerç electrònic suposarà en 2021, el 17,5% de les vendes totals a tot el món.

-"Onward" un món de fantasia suburbana creat per Pixar

Ambientat en un món de fantasia suburbana, dos germans follets adolescents, Ian i Barley Lightfood, s'embarquen en una aventura en la qual es proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia en el món que els permeti passar un últim dia amb el seu pare, que va morir quan ells eren encara molt petits com per a poder recordar-ho.

Per a animar-lo, la seva mare Llorer li mostra a ell i a Barley un regal que va ser deixat pel seu pare, Wilden Lightfoot.

Barley s'adona que el regal és un bàcul màgic i desxifra que Wilden els va deixar com a herència un encanteri per a portar-lo a la vida de tornada per un dia a través de la màgia i una gemma fènix, però quan Barley intenta usar el bàcul no és capaç d'activar la màgia.