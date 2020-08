Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Acaba el peatge de la c-32 sota l'ombra d'un allargament de l'autopista

Preservem el Maresme i Aturem C32 ha fet una valoració davant l'anunci de la finalització del Peatge a la C32 el 31/8/2021 per part de la Generalitat al Consell Comarcal del Maresme celebrant l'anunci de la fi de la concessió i del peatge de l'autopista del Maresme que, si es concreta i es desenvolupa seguint els acords de la Declaració i el Pacte de Mobilitat del Maresme pot suposar una fita històrica.

"Una oportunitat de revertir les nefastes polítiques de mobilitat i infraestructures i valorar els anys de propostes de les lluites i mobilitzacions ciutadanes per aturar el projecte dels laterals, per acabar amb l'explotació de la ciutadania, per convertir la Nacional II en una via pacificada al servei del benestar dels ciutadans, per assolir un transport públic de qualitat." ens explica a Migdia a COPE Catalunya, l'Antoni Esteban, membre de la plataforma Preservem el Mareme.

-Com podem combatre l'esgotament en els mesos més calorosos de l'any?

Les altes temperatures que porta l'època estival solen desembocar en un augment de la feblesa física i en un major cansament.

Tal com explica el Ministeri de Sanitat, la raó és que l'organisme treballa sense descans, consumint més recursos i energia per a mantenir una temperatura corporal homogènia i constant.

Encara que es tracta d'un problema que es pot atallar mantenint una hidratació adequada, seguint una dieta equilibrada i evitant activitats exteriors en les hores centrals del dia, enguany la sensació de fatiga s'està veient incrementada per la pressió emocional que moltes persones experimenten, fruit de l'impacte de la pandèmia.

Qualsevol situació que generi un increment dels nivells d'estrès produeix un augment de la producció de cortisol i adrenalina. Totes dues hormones activen l'organisme, preparant-lo per a lluitar i enfrontar-se a un escenari que s'assumeix com a perillós.

-Què volen ser de grans els nostres fills?

Els últims mesos han canviat els nostres costums, els nostres plans i, sobretot, la manera de veure el món. Els adults ens hem enfrontat a una situació única en la qual ens hem vist obligats a adaptar-nos amb rapidesa, però com ho han viscut els nens i nenes catalans?, ha canviat la seva visió del món i del seu futur?, han canviat els seus somnis?, continuen defensant als mateixos ídols que fa un any?

Per setzè any consecutiu, Adecco presenta l'enquesta Què vols ser de major, en la qual analitza una vegada més les aspiracions laborals i les percepcions del món del treball dels més petits.

-"Hamilton" el musical que ha arrasat als Estats Units

Explica la història d'un jove immigrant que va canviar Amèrica per sempre: Alexander Hamilton. De ser un orfe bastard a convertir-se a la mà dreta de Washington, de rebel a heroi de guerra, d'estimat marit a protagonista del primer escàndol sexual, HAMILTON és una exploració de la ment mestra política.

podríem dir que 'Hamilton' és el musical de Broadway més reeixit de la dècada, encara que això seria minimitzar considerablement el seu impacte en la cultura i la societat nord-americana. És el treball d'una sola persona — Lin-Manuel Miranda, autor de la música, la lletra i el llibret, amén d'actor protagonista—, però també l'esforç col·lectiu d'un càsting que sortirà de l'experiència amb estatus d'estrella.

Està inspirat en 'Alexander Hamilton', biografia escrita en 2004 per l'historiador Ron Chernow. Avui dia és un best-seller, però fa només un any molt poca gent tenia cap interès pel senyor que surt al bitllet de deu dòlars.