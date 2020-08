Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-L’estiu, una època de detecció i augment dels Trastorns de Conducta Alimentaria

L’arribada de l’estiu és un moment esperat per tots, però per aquelles persones que pateixen un Trastorn de la Conducta Alimentaria pot arribar a ser un moment temut.

Míriam Sánchez, psicòloga clínica d’Ita , explica que “a l’estiu hi ha una major exposició del cos a la vista dels altres, en una persona insatisfeta amb el seu cos, en major o menor mesura, això li causarà temor."

Els estereotips socials d’haver d’estar “a punt” per l’estiu, l’inici de moltes dietes quan l’estiu s’apropa no ajuda a les persones amb un TCA, ja que contribueixen a estar molt més focalitzades en el seu cos. "Tot això, acompanyat d’altres factors poden ser un motiu desencadenant en l’inici d’un trastorn alimentari”.

-Els treballadors de residències per a persones amb discapacitat estaran inclosos a l’assegurança d’UNESPA

La Fundació Institut Social Partners que vetlla pels interessos de les entitats i de les persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat, la malaltia mental i el risc d’exclusió social, i Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, aplaudeixen la incorporació dels treballadors de residències amb persones amb discapacitat a l’assegurança creada per la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) dotada d’un fons solidari de 37 milions d’euros.

Així doncs, qualsevol treballador que hagi estat involucrat directament en la lluita contra la Covid-19 durant el període de vigència de l’assegurança tindrà dret a rebre aquesta prestació. L’objectiu d’aquest fons ha estat la creació d’una assegurança col·lectiva –la més important de la història de l’Estat espanyol- amb capacitat per poder indemnitzar la mort per causa directa de la Covid-19 o l’hospitalització dels treballadors contagiats.

-Aquest estiu, més exposicions i més a prop que mai

L'Àrea de Cultura manté en itinerància per la Xarxa de Museus Locals les exposicions produïdes en col·laboració amb els ajuntaments per apropar l'art i el patrimoni arreu de la demarcació amb totes les mesures de seguretat.

-Kimmy Schmidt, una comèdia en format "tria el que passarà"

A l'estil "Tria la teva pròpia aventura", on el lector decideix a cada moment com seguir la història, la comèdia "Unbreakable Kimmy Schmidt" torna a Netflix amb un episodi interactiu que, segons va dir el seu protagonista Ellie Kemper a Efe, és "optimista" i "inspirador".

Després de quatre temporades sobre la sortida al món d'una jove que havia estat segrestada en un búnquer, Kemper (Kansas City, els EUA, 1980) es torna a ficar ara en la pell d'aquest rialler i innocent personatge en "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend", que compta de nou amb Jon Hamm o *ituss Burgess i que ha fet fitxatges de luxe com Daniel Radcliffe.