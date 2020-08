Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migidia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-L'etiqueta "COVID free". Un error de comunicació

Va néixer amb l'objectiu d'evitar totes les pèrdues possibles, però els experts consideren que no ha estat l'estratègia adequada. L'etiqueta «COVID free» que llueixen molts hotels i restaurants des que van començar a obrir les portes després del confinament és vista pels experts com un error de comunicació que els pot sortir car.

«Ara per ara és impossible garantir que no hi hagi risc de contagi i el consumidor, per molt confús que estigui pel que fa a la malaltia i a les maneres de prevenir-la, sap perfectament que hi ha risc de contagi», assenyala Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, que pensa que aquesta etiqueta, més que aportar alguna mena de benefici, deteriora la imatge de l'establiment per la credibilitat nul·la que fomenta.

-El Banc d'Aliments de BArcelona preocupat per la possible manca de reserves a la tardor

El Banc dels Aliments fa balanç dels gairebé cinc mesos que han transcorregut des de que es va declarar l’estat alarma el passat 14 de març de 2020. I aquests són els resultats. Més de 160.000 persones reben ajuda alimentària de mitjana mensual, a través de 362 entitats d’iniciativa social, un 40% més que abans de declarar-se l’EMERGÈNCIA COVID19. S’han distribuït més 11.500.000 kgs d’aliments des de l’inici d’any, amb un valor PVP estimat de 25 milions d’euros.

-Torna l'espectacle astronòmic de l'estiu. Las Perseidas

L'espera està a punt d'acabar-se. Queda poc per a la que és una de les cites més importants per als amants del cel nocturn. Per això, és l'hora de buscar un lloc apartat de la contaminació lumínica i observar el cel per a tractar de veure les Perseidas al punt àlgid.

Aquesta pluja d'estrelles de l'estiu, a la qual es coneix també pel nom de llàgrimes de Sant Llorenç, és la més esperada de l'any per als afeccionats a l'astronomia i es podrà observar des d'Espanya fins al pròxim 24 d'agost després d'iniciar-se el passat 17 de juliol, experimentant el seu màxim d'activitat, en el qual es podrà veure un major nombre de meteors, el pròxim 12 d'agost.

-"Infierno bajo el agua" La típica pel·lícula de terror estiuenc ara amb caimans

Quan un enorme huracà arriba al seu poble a Florida, Haley ignora les ordres d'evacuació per a trobar al seu pare desaparegut. Després de trobar-li greument ferit en l'entresòl de la seva casa, els dos queden atrapats per la inundació que cobreix ràpidament el terreny. Pràcticament sense temps per a escapar de la tempesta que referma, Haley i el seu pare descobreixen que la pujada del nivell de l'aigua és el menor dels seus problemes. Els caiman invaeixen la ciutat i tenen molta gana.