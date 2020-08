Avui, a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, hem tractat aquests temes:

-Els treballadors de Nissan ratifiquen per unanimitat l'acord amb l'empresa

Els treballadors de Nissan han ratificat, per unanimitat, l'acord definitiu sobre l'ERO que afecta 2.525 treballadors i suposarà el tancament de les plantes a Catalunya. Centenars de persones han participat en l'assemblea, convocada per CCOO, UGT, CGT i l'USOC.

Després que els representants dels sindicats desgranessin, a grans trets, el document consensuat, els empleats, a mà alçada, hi ha donat el vistiplau.

Entre d'altres, l'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic i les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, quan es tancaran les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada.

-Per què has de protegir la teva ciberidentitat?

El mercat negre de contrasenyes robades ha augmentat un 300 % des del 2018, segons una recerca recent de Digital Shadows, una empresa de protecció digital. Segons aquest estudi, s'estima que en els fòrums de ciberdelinqüència s'ofereixen més de 15.000 milions de credencials de comptes robades.

El cost mitjà és d'aproximadament quinze dòlars per compte, tot i que algunes dades fins i tot s'ofereixen de manera gratuïta. Els comptes de plataformes de reproducció en directe (streaming), xarxes socials i altres serveis es poden comprar per menys de deu dòlars i els comptes per a serveis financers i bancs tenen, òbviament, un preu més alt: uns setanta dòlars.

-L'ajuntament de Sant Boi contracta a joves per concienciar a la joventut sobre els rebrots de la covid-19

L'Ajuntament de Sant Boi ha creat un equip d'Agents Joves de Salut. El nou equip treballarà a la ciutat per donar a conèixer entre la població juvenil les mesures de protecció davant la COVID-19 i fer tasques de conscienciació sobre la importància de la responsabilitat individual i col·lectiva envers la salut.

14 joves de Sant Boi formen part d'aquest equip que realitzarà les seves tasques a peu de carrer durant els mesos d' agost i setembre . L'alcaldessa, Lluïsa Moret, els ha donat la benvinguda a l'Ajuntament aquest dimecres, dia 29 de juliol.

El nou equip d'Agents Joves de Salut, format per persones especialment sensibilitzades amb la temàtica de la salut, s'identificarà amb una samarreta negra i treballarà per parelles a tots els barris de la ciutat, prioritzant la presència als espais d'oci , les terrasses de bars i restaurants i els punts de trobada habituals de les persones joves.

-"Mulan" passa de l'estrena en cinema al lloguer per 30 dòlars

la nova estratègia de Disney amb "mulan", finalment, Disney ha cedit i comunica que 'Mulan' passarà directament a veure's en Disney+, excepte on no hagi arribat, a territoris importants com Rússia, la Xina o Corea. A un preu de 29,99 dòlars, més la subscripció a Disney+.

És un preu certament desorbitat per a les quantitats a les quals estem acostumats: la pròpia plataforma Disney+ costa 6,99 euros al mes, i posa a la disposició de l'espectador un catàleg de centenars de produccions de la companyia.