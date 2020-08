Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a Migdia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Lactància materna, l'opció més sostenible per al planeta

La llista de beneficis que la lactància materna té per a la salut (tant present com futura) de la mare i del nen és pràcticament interminable i, a més, cada poc temps s'hi incorpora una prova nova.

Entre els avantatges per a la dona, se sap que redueix el risc de determinats tipus de càncer (de mama i d'ovari) i de desenvolupar malalties com la hipertensió.

Pel que fa als beneficis per als nens i nenes, està demostrat que la llet materna aporta protecció enfront de les malalties infeccioses, disminueix la incidència i la gravetat de les diarrees, redueix el risc de patologies infantils freqüents com les infeccions respiratòries i l'otitis mitjana aguda, prevé les càries i augmenta la intel·ligència.

Les recomanacions de l'OMS respecte d'aquesta qüestió són molt clares: aconsella la lactància materna de manera exclusiva durant els primers sis mesos de vida i fins als dos anys com a mínim, de manera complementària a l'alimentació sòlida.

-Els taxistes acorden treballar dos dies i descansar-ne tres aquest agost a Barcelona

Totes les associacions representatives del sector del taxi i el 90% de les empreses han arribat a un acord per regular el sector aquest mes d'agost a Barcelona, davant l'escassa afluència de turistes i clients a la capital catalana.

El pacte difós per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) estableix que els taxistes treballaran dos dies i en descansaran tres a l'agost i també preveu que durant els caps de setmana –dissabte i diumenge- només circulin el 50% dels 10.000 taxis de la flota. Els representants de les diferents associacions i les empreses van signar aquest "acord històric" divendres, 31 de juliol, per així trobar una sortida "a l'actual situació d'emergència" que viu el sector del taxi arran de la crisi del coronavirus.

-"El influencer que llevamos dentro", Un llibre per a saber com entrenar la teva capacitat d'influència

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el Xavier Santigosa autor del llibre "El influencer que llevamos dentro".

és un llibre amb enfocament pràctic i participatiu que explica les eines bàsiques que es necessiten per a posar en ordre la nostra capacitat d'influir.



Tenir un patró d'influència clar sense necessitat de recórrer a la intuïció, ens farà sortir de les situacions de manera eficient.

En aquest llibre, trobarem el Mètode Gym of Influence (Gimnàs d'Influència), un mètode d'anàlisi, presa de consciència i entrenament de les pròpies habilitats per a influir de manera positiva en els altres en la vida quotidiana i professional, fora i dins de les xarxes socials.

-"La vieja guardia", un còmic a la plataforma netflix

Andrómaca de Escitia3​4​5​ ("Andy"), Booker, Joe i Nicky són guerrers centenaris amb habilitats curatives regeneratives que utilitzen la seva vasta experiència per a ajudar a les persones.

El exagent de la CIA, Copley, els contracta aparentment per a rescatar a un grup de nens segrestats a Sudan del Sud. No obstant això, durant la missió són emboscats per un esquadró de soldats. Després de curar les seves ferides i matar als seus atacants, troben equip d'enregistrament i s'adonen que Copley els va preparar un parany per a exposar la seva aparent immortalitat.