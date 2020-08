Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a migdia a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Continuen les reclamacions al SEPE per problemes amb el cobrament de l'atur

continuen les reclamacions al SEPE, i porten ja molt temps amb elles. Mesos. La saturació, la falta de personal i els errors de paperassa de moltes empreses, han abocat a moltes famílies a estar, encara, i van quatre mesos llargs, a estar sense cap tipus d'ingrés o amb errors en les quantitats rebudes.



Marino Ruiz és un d'ells. "trucas al SEPE i els seus telèfons, els de la seva pròpia web, i no existeixen. Envies correus electrònics que no tenen resposta. A l'angoixa per la delicada situació, s'uneix la sensació que et menystenen" explica Marino. "Almenys m'han donat hora per a setembre, ja és alguna cosa".

-Com es controla la qualitat de les aigües de les platges catalanes?

L’Agència Catalana de l’Aigua és la responsable de realitzar durant la temporada de bany el control de la qualitat de les zones de bany, que inclouen platges i zones de bany interior, que es controlen la majoria d’elles des de l’any 1990.

L’ACA duu a terme aquest control aplicant el protocol de vigilància i informació de l'estat de les aigües de bany mitjançant inspeccions ambientals periòdiques i recollida de mostres d’aigua de bany que s’analitzen, amb una freqüència mínima quinzenal, als laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut per avaluar la seva qualitat microbiològica de conformitat amb la Directiva 2006/7/CE i el Reial decret 1321/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Per poder realitzar aquest protocol existeix una extensa xarxa de punts de control repartits per les platges de tot el litoral català. D’acord amb els resultats obtinguts es qualifiquen les aigües de bany i s’informa als ajuntaments i municipis, als mitjans de comunicació i a la ciutadania.

-El sector firaire reclama tornar a l'activitat per evitar el tancament definitiu de moltes empreses

l sector reclama les fires i festes majors com espais segurs i reclama poder treballar.

El sector ha assegurat que porta pràcticament vuit mesos sense facturar i ha recordat les elevades despeses de manteniment de les empreses i autònoms firaires.

Entre les mesures de seguretat, el sector proposa marcar el perímetre al voltant del recinte per controlar l'aforament i senyalitzar els carrers amb uns únics vials d'entrada i sortida. A més, els clients haurien de portar mascaretes, utilitzar gel hidroalcohòlic i mantenir les distàncies de seguretat.

Es reclama a les administracions ajuda "urgent" per evitar el tancament de moltes empreses del sector. Els firaires asseguren que la situació és "insostenible" i recorden que la crisi del coronavirus ha tingut un impacte "molt contundent" en el sector.

"La situació és crítica, avui dia, principis d'agost, no ens han deixat demostrar que la fira és segura." explica Marcos Orus, president de l'associació de firaires de Catalunya.

"Hem fet un gran esforç d'adaptació per a ser menystinguts" afirma Marcos "la Generalitat no ens ha ajudat, mentre existeixen plans per a altres sectors menys per al nostre. Elaborem un que enviem al departament i ni tan sols hem tingut una resposta de l'administració. Estem discriminats d'una manera descarada". conclou.