Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Una nova app per detectar els símptomes del Coronavirus.

Científics catalans de l'institut de tecnologia de Massachusetts als estats units, han començat a provar una aplicació per diagnosticar el coronavirus a través de la tos del pacient i ja s'està provant a l'Hospital clínic de Barcelona. Avui hem parlat amb Brian Subirana, un dels científics que ha participat en aquesta investigació des dels Estats Units. Ens ha explicat que aquesta aplicació està donant bons resultats en el laboratori, en un 90% i el següent pas será provar-ho a gran escala i veure si pot funcionar en una població gran.

-El sector funarari desbordat: Multipliquen per cinc la seva feina habitual.

La Crisi del Coronavirus ens ha portat a que el sector funerari estigui patint, i molt, per un excés de treball, ja que per desgràcia aquesta pandèmia està provocant la mort de molta gent. Com està visquent el sector funerari a Catalunya aquesta pandèmia ? Per contestar a aquesta pregunta volem saludar a Josep Maria Pons és president de l'Associació d'Empreses Funeràries de Catalunya: "Estem tenint una quantitat de feina molt elevada, i desigual, ja que hi ha moltes zones de Catalunya on l'afectació està sent molt més elevada que la mitjana.

-Es tripliquen les sol.licituts d'ajut a Càrites Catalunya.

Tothom està parlant de l'activació a partir del mes de maig de l'ingrés mínim vital. Es tracta d'una renda mínima compatible amb altres fonts d'ingressos de les famílies que pot beneficiar a un milió de llars. En total aquest ajut podria arribar a uns tres milions de persones. Volem parlar del tema amb Franecsc Roig, que és president de Càrites a Catalunya, una organització que està veient com aquests dies s'han fins i tot triplicat les demandes d'ajuda que reben: "En un exercici de realisme, hem d'afrontar el que tenim. Però no amb retòriques de cara a la galeria, com a vegades dona la sensació que és el que busquen els polítics.

-Cues a les farmàcies el primer dia en que s'entreguen mascaretes.

Ara volem saludar al Joaquin Nolla que és el president del Col.legi de farmacèutics de Tarragona. I és que avui ha començat la distribució de les mascaretes a la població a través de les farmàcies. "Ha començat molt fort, el nombre de mascaretes que hem donat ha estat molt per damunt de l'habitual, i això ha portat a una inestabilitat que estem arrossegant durant tot el matí de tot el sistema de recepte electrònica. Els tècnics ho estan intentant solucionar, i esperem que en unes hores estigui arreglat. Penseu que en un dia normal, en una hora es poden dispensar unes 6.000 unitats, i avui en menys de dues hores ja portàvem 110.000. Realment l'afluència de la gent ha sigut molt alta. S'han vist cues a les farmàcies. Sempre hem demanat, a través del Col.legi de Farmacèutics, que la gent vagi a la farmàcia a buscar la mascareta que necessiti.

-El Col.legi d'Arquitectes de Catalunya posa en marxa una plataforma de mediació entre llogueters i propietaris

Avui et volem explicar que el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya ha posat en marxa una plataforma per ajudar als propietaris i llogaters per arribar a acords mentre duri la pandèmia. Saludem a la Anna Fabregat que és presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes experts pericials i forenses del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya i a la vegada és la impulsora d'aquesta iniciativa. Ella ens explica que: "Aquest servei va nèixer del cap d'un arquitecte mediador, que és el Jordi Núñez, que treballa a l'Ajuntament de Sant Cugat, ell coneix molt bé la mediació i veient el problema que molts locals i petits comerços tenien, va impulsar a l'Ajuntament a trucar-nos per fer alguna cosa.