Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat de tot això:

-Algunes lesions als peus poden estar relacionades amb el Coronavirus.

Normalment les persones anem molt poc al podòleg. I si anem, és perquè ja ens trobem en una situació extrema. Això és un error. S'està investigant si unes lesions als peus podrien ser símptomes de Coronavirus en nens. Saludem al Manuel Pérez, que és president del col.legi de Podòlegs de Catalunya. Amb ell volem parlar de la salut dels nostres peus: "Estem aprenent moltes coses sobre el Coronavirus, una malaltia nova que no coneixíem. Una de les coses que estem veient és que ens estan apareixent unes lesions als peus, benignes, això sí, no ens hem d'alarmar, son petits hematomes, petites erupcions cutànies que poden arribar a crear ampolles... tot això s'està veient que no és la época en que acostuma a passar. Llavors hi ha diversos estudis que s'han fet i s'ha vist que aquestes lesions estan sortint en gent molt jove, d'entre 0 i 20 anys, i molts d'ells tenen en comú que han estat en contacte amb gent que ha patit la malaltia.

-El 91% de las parejas que iban a casarse posponen la boda unos meses. El 9% la anula.

No son pocas las personas que tenían previsto casarse durante estas fechas. Parejas que tenían ya su fecha elegida y ven que ha llegado la pandemia y el confinamiento. Surgen muchas preguntas al respecto. El portal de bodas más importante de Europa es bodas.net. Ha realizado una encuesta que se ha contestado en Francia, Italia y España, en ella han participado más de 2600 personas, y de esa encuesta se extrae que más del 91% de las parejas que tenían pensado casarse estos días han optado por postponer la boda. Un 9% ha decidido no casarse. Nina Pérez es la CEO de Bodas.net y con ella hemos querido hablar hoy. "Dentro del mal trago que estamos pasando todos, solo un 9% de las parejas han decidido cancelar la boda. El 91% la han postpuesto solo unos meses, son parejas que se casarán en su gran mayoría dentro de este 2020,

-La correcta limpieza de ascensores, básica en la lucha contra el Covid-19.

Uno de los eslóganes publiciatarios de una empresa de ascensores dice lo siguiente: "Movemos a más de 1000 millones de personas al día. Los ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles diseñados por la tecnología suiza de Shindler mantienen el mundo en movimiento". Este mensaje es el que envía la empresa Schindler a muchos de sus clientes. Y es que en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, hay que extremar las precauciones higiénicas y de limpieza, sobretodo en todos aquellos lugares o equipamientos que sean de uso común y compartido por varias personas. Uno de esos sitios son los ascensores, donde todos pasamos aunque sólo sean unos minutos todos los días. Xavier Jiménez es el delegado en Cataluña de la històrica marca de ascensores. Con él queremos hablar de la importancia que tienen durante una pandemia los ascensores.

-Fundació Arrels: "De moment no hem trobat cap cas de Coronavirus entre les persones que viuen al carrer".

Ferran Busquets és el director d'Arrels Fundació. Amb hem volgut parlar amb ell per preguntar com estan vivint aquesta pandèmia les persones que viuen el carrer, perquè precisament d'aquestes persones porta molts anys preocupant-se la Fundació Arrels. El Ferran ens ha dit que "ara mateix el que estem fent és intentant arribar al màxim possible de persones. Un cop va començar l'estat d'alarma el que vam fer va ser intentar mantenir en funcionament el màxim de serveis possibles: les dutxes, els serveis higiènics els hem pogut mantenir.