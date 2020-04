Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-"Mi luz", la nueva canción de Pastora Soler y Blas Cantó.

Pastora Soler y Blas Cantó nos han presentado estos días la canción "Mi luz", un precioso dueto que vio la luz, nunca mejor dicho, el pasado 2 de abril en todas las plataformas digitales. Con ellos dos hemos querido conversar en "Migdia a Cope Catalunya i Andorra". Pastora nos ha querido decir que "esta canción se hizo para iluminar y dar esperanza a la gente. La canción está incluida en mi disco, pero esta colaboración con Blas, que hicimos de forma muy cuidada, la hemos querido lanzar ahora para aportar algo de energía, de positividad, de luz, en unos momentos en que tanto lo necesitamos".

-www.telecomunicat.cat: Un web per ajudar als malalts a comunicar-se amb les seves famílies.

ui us volem parlar d'una campanya extraordinària que està portant a terme la Societat Catalana de Tecnologia, que pretén recollir telèfons mòbils, tauletes, per fer-los arribar als malalts que estan als hospitals per tal que puguin comunicar-se amb familiar i amics. La Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia és la Núria Salà, que ens ho ha volgut explicar a "Migdia Cope Catalunya i Andorra: "Aquesta campanya va començar fa poc més d'una setmana. A hores d'ara hem recollit uns 150 dispositius i hem aconseguit el suport de Fibracat, que és una empresa de telefonia móbil catalana, que ens ha ofert proporcionar-nos "sims" per tal que aquests dispositius recollits, als quals donarem una segona vida, puguin tenir connexió wifi.

-Dr. Estivill: "Mantenir les rutines, fer exercici i dormir 8 hores, clau per dormir bè".

Molts són els hàbits humans que estan canviant durant aquest confinament. Els nostres horaris i les nostres rutines no són les mateixes que quan anem a treballar normalment, i un dels canvis que moltes persones estan patint són els canvis en el seu cicle de la son. No tothom aconsegueix dormir bé durant aquests dies en que no podem sortir de casa i els nostres horaris han canviat. Volem parlar dels problemes de la son amb una de les màximes autoritats en la matèria del nostres país, el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica de la Son, que ja ens diu que està rebent moltes consultes online aquests dies "Sí, molta gent ens està preguntant. I és que el cúmul de tensió que provoca la incertessa, el no saber què passarà, és la causa d'un mal dormir."

-"www.pagesiaacasa.cat" : El web on comprar productes dels nostres pagesos.

Avui volem parlar del portal web "pagesia a casa" on es poden comprar alimentas de proximitat durant el confinament, en total me's de 250 aliments. Josep Carles Vicente és el responsable d'organització d'Unió de Pagesos, i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" per parlar del tema. "Això ho hem posat en marxa divendres passat, i ja hem tingut moltes entrades, ha tingut molt èxit. És una eina al servei de la pagesia i de la ciutadania. El que fa és trobar al productor que està disposat a portar el seu producte al consumidor que està disposat a comprar. És una web molt senzilla i molt pràctica. L'objectiu és posar en contacte a productors i consumidors".