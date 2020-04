Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-SPORT IS LIVE , una empresa que a través del seu canal de YOUTUBE ofereix als nens activitats per a fer on line a casa.

-Els pastissers s'adpten al confinament fent mones de pasqua més petites i servides a domicili.

La campanya es va iniciat a la pastisseria Rodellas de Sant Celoni. Escrivà i un munt de pastissers més han seguit la idea.

S'apropen dates on, en circunstàncies normals, estaríem parlant de la gran quantitat i diversitat de mones de Pasqua que estarien fet tots els mestres pastissers de Catalunya. També el confinament afectarà a aquest sector. Marc Rodelles és el propietari de la pastisseria Rodelles, de Sant Celoni. Aquest mestre pastisser ha volgut passar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya i Andorra per endolçar-nos el dia i parlar-nos de com es presenta aquest any la venda de mones de Pasqua. Amb la iniciativa "Més mones que mai" volen servir les mones a domicili

-La qualitat de l'aire ha canviat completament des que va començar el confinament. La natura s'està beneficiant de la pandèmia.

-Un 50% més dels espanyols han deixat de comprar en botigues físiques pel confinament.

-El circ du Soleil es podrà gaudir on line.

-El Liceu ofereix una selecció de títols per gaudir des de casa #elliceuencasa​

Davant el confinament recomanat per les autoritats sanitàries i amb la intenció de continuar acostant l'òpera, la música i la cultura a tots els ciutadans, el Gran Teatre del Liceu habilita un ampli contingut audiovisual amb alguns dels èxits de les últimes temporades sota el lema #ElLiceuEnCasa.

-Les pel.lícules del cap de setmana.

"El castillo ambulante"

Sophie té 18 anys. Treballa sense descans a la botiga de barrets que mantenia el seu pare abans de morir. En un dels seus poc freqüents passejos per la ciutat, Sophie coneix al mag Howl. Howl és un jove amb poders extraordinaris i extremadament seductor. Sense embrago, a Sophie li fa l'efecte que Howl amaga alguna cosa.

La trobada entre Sophie i *Howl no ha passat desapercebut per a la Bruixa de les Landes, qui odia visceralment a Howl. Quan Sophie torna a la botiga, la Bruixa, fent-se passar per una clienta, l'enganya i la fetilla, transformant-la en una anciana de 90 anys que no pot revelar la seva veritable identitat.

"demasiado viejo para morir joven"

Una tràgica nit, la vida de Martin Jones, un ajudant de xèrif del comtat de Los Angeles, salta per l'aire i es veu obligat a entrar en un món clandestí i letal de soldats del càrtel, assassins yakuza i justiciers misteriosos. No trigarà a veure's immers en una odissea surrealista d'assassinat, misticisme i venjança mentre li aguaiten els seus antics pecats.

"Un minuto de gloria"

Quan Tsanko Petrov, un treballador del ferrocarril, es troba un milió de levs en les vies del tren, decideix retornar la totalitat de l'import a la policia. L'Estat li recompensa per això amb un nou rellotge de polsera... que aviat deixa de funcionar. Mentrestant, Julia Staikova, cap de relacions públiques en el Ministeri de Transport, perd el seu vell rellotge. Així comença la lluita desesperada de *Petrov perquè li retornin no sols el seu vell rellotge, sinó també la seva dignitat.