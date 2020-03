Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat, entre d'altres, d'aquests temes:

-APARTUR cedeix 170 pisos turístics per al personal sanitari d'hospitals de Barcelona.

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) ha cedit 170 pisos turístics, amb 350 habitacions, per allotjar personal sanitari dels hospitals de la ciutat. La iniciativa té com a objectiu facilitar als metges i les infermeres immobles moblats i condicionats per residir-hi durant la seva estada als hospitals de la capital catalana. Els pisos cedits estan prop del Clínic, l'Hospital del Mar, Sant Pau i Vall d'Hebron. "Si es facilita als sanitaris un allotjament aïllat de la família i prop de l'hospital on poder descansar en condicions, estarem posant el nostre gra de sorra per frenar la cadena de contagi de la coronavirus", ha assegurat el president d'APARTUR, Enrique Alcántara a través d'un comunicat. "la iniciativa surt de totos els associats nostres i la reposta és molt bona" explica Enrique "busquem sobretot, que els apartaments estiguin molt a prop dels hospitals, com a màxim a 10 minuts a peu" continua "son més de 300 habitacions. la prioritat de la ciutat de Barcelona és cuidar als nostres sanitaris"

-Com ens acomiadem des de casa dels familiars o amics que han mort pel coronavirus?.

El col.legi oficial de psicología de Catalunya ha publicat al seu web unes recomanacions per acomiadar-se de les persones, amics o familiars, que moren duran aquesta crisi sanitaria. Aquestes són algunes:

-Malgrat no poder ser-hi personalment, sí podem trucar per telèfon a la persona estimada, i també demanar a l’hospital si poden habilitar una tablet o un altre dispositiu electrònic perquè puguem tenir contacte visual amb ella durant els darrers dies, i ens en puguem acomiadar de la manera més propera possible.

-¿Cómo ahorrar gas durante el confinamiento por coronavirus?

Con pequeños gestos cotidianos, los consumidores podemos aumentar considerablemente la eficiencia en nuestro consumo de gas y ahorrar en energía, lo que acabará por repercutir en un mayor ahorro en nuestra factura del gas. Un correcto mantenimiento de aparatos e instalaciones permite ahorrar hasta el 22% del consumo. Lo que no calienta, se ahorra.