Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat de tot això:

-Patricia y Eduardo: Confinados con 11 hijos.

Patricia ha hecho pública una carta con algunos consejos, concretamente 12 pautas: "Después de la pandemia de Coronavirus vendrá una pandemia de salud mental: Mucho estress, problemas que la gente tiene al estar encerrada en casa, y todos sabemos que esta situación no va a durar 15 días, sino bastante más. Y por eso he intentado dar unas pautas para encontrarse mejor y vivir mejor esta situación"

"Salir adelante es un reto con 11 hijos, pero se va haciendo. No nos asusta el trabajo, trabajamos mucho, y no me considero ninguna heroína.

-Els Pallapupes continuen oferint somriures a través de Youtube

"Els pallassos de Pallapupes hem hagut d'aturar les nostres activitats presencials, hem deixat d'anar a hospitals a actuar davant els nens, però el que sí hem fet és a través del nostre canal d'instagram actuacions en viu per connectar amb les persones que encara estan en els hospitals. Ho fems els dimarts i els divendres a les 12 del migdia. El que fem és penjar constantment càpsules d'humor al nostre canal de youtube perque qui vulgui pugui animar-se una mica més el dia i que les hores passin més ràpid. Per sort avui dia tenim moltes eines virtuals que ens permeten travessar aquest mur que ara mateix ens imposa el sentit comú ,el confinament, i que no ens deixa apropar-nos com nosaltres voldríem a tanta gent que ho està passant malament"

-Associació d'Agències de Viatges de Catalunya: "La situació al sector del turisme és gravíssima"

Martí Sarat és el president de l'Associació d'Agències de Viatges de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra":

"Sí, les compayies aèries estan obligades a tornar els bitllets, perquè és una causa de força major, el viatge no s'anul.la pel capritx del consumidor sinó per una circunstància externa de força major i aliena a ell, i per tant el reglament de la Comunitat Europea diu que els diners s'han de retornar automàticament, ja sigui en metàlic, un xec o transferència bancària. El que no es pot fer és entregar uns bonus, per això estem pressionant a que el govern obligui a les companyies aèries a tornar els diners de forma inmediata".

-Grupo Memora: "Los tanatorios en Barcelona siguen funcionando con normalidad"

Fernando Sánchez es director de comunicación de Memora, y ha querido pasar por los micrófonos de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" para explicarnos qué tal está la situación en el sector: "Estamos adoptando medidas importantes para luchar contra el Coronavirus. Hemos reducido drásticamente el acceso a velatorios y a ceremonias, con lo cual no estamos realizando ni velatorios ni ceremonias de ningún difunto. Lo que sí permitimos es, para los difuntos que no fallecieron de Coronavirus, que un grupo reducido de familiares, de 3 o 4 personas, puedan estar media hora con el difunto, para poder despedirse. Para los difuntos que sí han fallecido a causa del Coronavirus no está permitido que nadie esté con ellos, y lo que hacemos es ir directamente a cementerio o crematorio".

