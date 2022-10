Avui hem tractat els següents temes:

Un estudi de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha analitzat més de 1300 exemplars de 58 espècies de peix i marisc de consum humà que estaven a la venda a mercats d'Espanya (Menorca, Mallorca, Eivissa, Alacant, Ametlla de Mar i L 'Ampolla), Itàlia (Gènova, Civitavecchia, Alguer) i França (Marsella).

El treball, publicat a la revista ‘Environmental Pollution’, sosté que de totes elles, els exemplars de 13 espècies sempre presentaven concentracions de mercuri per sota de les recomanades com a segures per la Unió Europea (UE). Entre elles hi ha la sardina, el seitó, el besuc, l'orada o el calamar.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.