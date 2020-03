Migdia a COPE Catalunya

Avui a Migdia COPE el Víctor Amela ens ha aconsellat sèries per veure a la tele i poder passar més còmodament el confinament. Hem parlat d'educació online amb el Raül Adames, director de l'escola Abat Oliba CEU Loreto. a més, hem parlat de tot això:

Els taxis transportaran gratuïtament al personal mèdic a Barcelona.

Segons el sector del taxi, només un 30% dels vehicles han treballat a Barcelona en el primer dia d'estat d'alarma pel coronavirus. Élite Taxi, el sindicat majoritari, ha recomanat als seus afiliats que es quedin a casa per evitar la seva propagació i reclama ajudes per evitar que tot el sector "se'n vagi a la ruïna". "Estem preocupats i ens sentim abandonats", assegura Tito Álvarez, el seu portaveu.

Si un diumenge normal circula el 50% dels taxis, avui la xifra s'ha quedat en el 30%. A parades com la de Via Laietana davant la seu de Foment del Treball o la de l'estació de Sants, les cues de vehicles eren molts més curtes de l'habitual i el temps d'espera per agafar un client superiors.

Els llibreters volen celebrar Sant Jordi abans de l'estiu.

La Cambra del Llibre de Catalunya ha acordat aquest passat dimarts celebrar el Dia del Llibre, al marge del 23 d'abril. En un comunicat, han explicat que ajornen les tradicionals parades al carrer i la signatura d'exemplars per part d'autors en una data encara per concretar abans de les vacances d'estiu. El sector ha lamentat patir una de les crisis "més greus" dels darrers anys i ha estimat que en cas que l'estat d'alerta no s'allargui més enllà de Setmana Santa la pandèmia del coronavirus els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. En total i comptant l'efecte de la crisi de l'Amèrica Llatina que repercuteix en les exportacions dels editors, estimen pèrdues de 200 MEUR.

Per això, La Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar a les diferents administracions un paquet de mesures "puntuals i estructurals" per afrontar una situació que posa "en perill la continuïtat de l'ecosistema editorial a Catalunya".