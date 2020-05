MIGDIA COPE CAT I AND 5-5-20

AVUI A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA ( 5-5-20)

13.10H PROTECCION CIVIL .FASE 0 .COM FUÉ LA PRIMERA JORNADA DE LA FASE 0.S' ESTÀn COMPLINT LES INDICACIONS? ESPORTISTA/PARES/NENS/JOVENES. DENÚNCIES?ÚS OBLIGATORI DE LA MÀSCARA EN TRANSPORT PÚBLIC. SERGIO DELGADO PROTECCIÓ CIVIL CAP DE PROGRAMES D'EMERGENCIA.

13.20H CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS D'AGENTS DE LA PROPIETAT .APIS D'ESPANYA ACTIVEN UNA PLATAFORMA INFORMATIVA PER A RESPONDRE DUBTES A A ELS CIUTADANS.LOLA ALCOVER .SECRETÀRIA DEL CONSELL OFICIAL DE APIS,

13.30H LA COMUNITAT XINESA A CATALUNYA COM ESTÀ VIVINT EL TANCAMENT DELS SEUS RESTAURANTS I BASARS.QUIN FUTUR ELS ESPERA.FEDERACIÓ D ASSOCIACIONS XINESSES. LAM CHUEN PING

13.40 PER QUÈ ELS COMPANYES AÈREAS NO ESTÀN TORNEN ELS DINERS DE BILLETS QUE S HAN CANCELAT I DONEN UN VAL DE CREDIT DE LA COMPANYA .PER LLEI ESTÀN OBLIGATS.ELS COMPANIYES AEREAS VOLEN DEMANAR AUDA A la UE PQ NO TENEN DINERS.DONEN MIRÓ .EXPERT EN DRET AERONÀUTICO."ELS AEROLÍNIES. NO COMPLEIXEN ELS SENTÈNCIES EUROPEES"

13.50 ELS ALIMENTS FRESCOS I EL CORONAVIRUS.FRUITA,VERDURA.EL CONGELAR MATA EL CORONA? LLUÍS RIERA .DIRECTOR DE SAIS CONSULTORIA EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA.

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.