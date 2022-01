Migdia aCOPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La prevalença de depressió entre els joves de 18 a 34 anys es va situar en un 16,6% durant el confinament de la covid-19, segons un estudi a nivell estatal d'investigadors del Parc Sanitari Sant de Déu, presentat aquest dimarts. A més, segons un estudi del 2018, sentir-se sol multiplica per cinc les probabilitats de desenvolupar depressió; un sentiment, el de la soledat, que moltes persones han vist agreujat en la pandèmia.

En aquest context, centres de Sant Joan de Déu i entitats han presentat laplataforma SOM Salut Mental 360, una plataforma per informar, acompanyar i apoderar persones i famílies que puguin necessitar suport. Les urgències a l'hospital han augmentat un 75% respecte al 2019 i ara se n'atenen una vintena al dia.

Els naixements van baixar un 5,9% el 2020 a Catalunya. En concret, el nombre de nascuts vius de mares residents va ser de 57.889, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La tendència de disminució dels naixements es va iniciar el 2009 però s'ha vist accentuada per la crisi sanitària. De fet, el nombre de naixement va caure un 20,1% al desembre del 2020, nou mesos després de l'esclat de la pandèmia. Cada dona catalana té 1,20 fills, un dels indicadors de fecunditat més baixos de la Unió Europea, que el 2019 va registrar una fecunditat d'1,53 fills per dona. Les dones catalanes tenen el primer fill als 31,4 anys. A més, per primera vegada des del 2016 van baixar els naixements de mares estrangeres.

Localitzats 13 ocells salvatges morts més a la zona del Segre on la setmana passada es va detectar un focus de grip aviària en 4 cignes i una cigonya.

Segons el cap de servei de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Porcar, no es pot determinar si tots aquests ocels han mort també per la mateixa causa però, si fos així, no es consideraria que hi ha nous focus perquè s'han trobat tots dins el "perímetre" dels primers.

El Departament també ha inspeccionat 26 explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres per comprovar que tots els animals estiguessin bé i ha sortit "tot correcte". De la seva banda, els Agents Rurals, fan accions de vigilància en espais naturals i fluvials del perímetre del Segre i Utxesa.