• Microsoft reconeix que Windows 10X, pensat per a portàtils de doble pantalla, ha estat cancel·lat

Microsoft ha donat per bons els rumors dels últims dies en anunciar que la seva versió alleugerida per a Windows 10 i dissenyada per a dispositius de doble pantalla no arribarà al mercat

El propòsit inicial de Microsoft per a Windows 10X era doble. D'una banda, volia plantar cara a Chrome US amb un Windows 10 més lleuger, ràpid i segur, afermant-se així en un mercat educatiu que ja no li és tan amistós com antany. Per un altre, plantejava una nova generació de dispositius de doble pantalla suposadament més productius.

• Google presenta Android 12, amb una interfície totalment redissenyada i adaptable per l'usuari

La conferència per a desenvolupadors I/O ha servit per a conèixer els primers detalls oficials i formals d'Android 12, que es construirà sobre dos pilars: la personalització i la privacitat.

La primera beta d'Android 12 servirà per a introduir una experiència totalment redissenyada. No sols varien dràsticament nombrosos aspectes de la interfície, incloent la disposició de menús i elements gràfics, sinó que aquests poden ser personalitzats pel propi usuari. El sistema operatiu i els seus ginys tindran paletes de color, grandàries i vores variables, i fins i tot es podran adaptar automàticament a aspectes com el fons de pantalla utilitzat.

Google assegura que Android 12 serà més eficient a nivell de bateria, amb millores d'entre el 15% i el 22% depenent dels serveis i sistemes monitorats.

Un detall especialment interessant és que algunes opcions de privacitat per a les aplicacions en ús seran accessibles directament des del menú superior del sistema. D'aquesta manera, si Facebook té accés a la cambra i no volem donar-li aquest permís (per posar un exemple), podrem denegar-lo sense necessitat de desplaçar-nos al menú de privacitat general, buscar l'aplicació corresponent, trobar el permís concret i configurar-lo manualment des d'allí.

• Presentat el POC M3 Pro 5G, amb pantalla de 90 Hz, processador MediaTek i bateria de 5.000 mAh

La sèrie POC 3 sumar un cinquè model al catàleg.

El POC M3 Pro 5G presenta com a gran novetat en la seva fitxa tècnica la connectivitat 5G de la qual manquen tots els seus germans a excepció del topall de gamma F3, però a canvi equipa un processador MediaTek Dimensity 700 en lloc d'un Snapdragon.

Més enllà de l'esmentat xip, la resta de característiques són molt similars a les del M3, mentre que a nivell de disseny extern i per la situació de les seves cambres posteriors el M3 Pro 5G recorda més al POC F3 que a la resta de la família.

El POC M3 Pro 5G, que es posarà a la venda el 20 de maig des de 159,99 euros, un preu que es mantindrà fins al 26 de maig. A partir d'aquesta data s'hauran d'abonar 179,99 euros per a fer-se amb la versió bàsica d'aquest terminal.

• Vivo llança a Espanya el X60 Pro 5G, un referent de la marca amb òptica Zeiss estabilitzada per cardan

El X60 Pro 5G, un telèfon d'alta gamma que arriba amb característiques tan potents com un Snapdragon 870 i 12 GB de RAM, però també amb una cambra que pot resultar molt interessant per als aficionats a la fotografia mòbil.

El Vivo X60 Pro 5G suposa una evolució tècnica i estètica continuista del ja destacable X50 Pro presentat fa ja prop d'un any.

La càmera, que és possiblement l'apartat més cridaner, destaca per l'ús d'un sensor de 48 megapíxels, S'acompanya per un supergran angular de 13 MP i un teleobjectiu de 13 MP amb zoom 2x.

El sensor principal hauria de ser molt adequat per a preses nocturnes gràcies a l'ús d'una versió millorada de l'estabilitzador per cardan (o gimbal) ja utilitzat per Viu en el X50 Pro.

El Vivo X60 Pro 5G sortirà a la venda a Espanya "a la fi de maig" amb un PVP de 799 euros.