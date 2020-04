El microones té moltes més funcions i utilitats que les que acostumen a donar-li

Aquests dies de confinament estem cuinant més del normal. I segurament estan cuinant persones que no acostumaven a entrar a la cuina. I a pràcticament totes les nostres cuines hi ha un microones. La fundació Alicia està fent molt per tal que aprenem a cuinar amb el microones. Laia Vidal és química i responsable de l'àrea d'innovació i desenvolupament de la Fundació Alicia i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" per ensenyar-nos que, en el fons, el microones és per molta gent encara un gran desconegut a les nostres cuines.

Molta gent fa servir molt poc el microones, no li dona més ús que escalfar la llet o descongelar algun aliment. Però és un electrodomèstic que té moltíssimes més funcions i utilitats, com ens explica la Laia: "De fet el microones és una eina que curiosament tenim tots a casa i utilitzem molt poc. Serveix per cuinar, per cuinar perfectament. Aquests dies molta gent es pregunta com descongelar molt menjar que tenen congelat, i realment és un utensili que té moltes utilitats".

Li preguntem a la Laia quins són els consells bàsics que ella donaria per fer servir bé el microones: "Tenir en compte que el microones és un aparell que cuina de forma més rápida que la cocció tradicional. És a dir que hem de reduir una mica els temps. Està pensat per racions no molt grans. Treballem especialment per una, dues otres persones. Tenir també present que necessitem recipients fets amb materials que siguin aptes per ser utilitzats al microones: silicones o plàstics aptes per microones. És positiu també tapar el plat que estem cuinant, de manerea que el vapor es mantingui al plat