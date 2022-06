El metavers en el seu màxim esplendor

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

"Todo a la vez en todas partes"

Quan una ruptura interdimensional altera la realitat, Evelyn (Michelle Yeoh), una immigrant xinesa als Estats Units, es veu embolicada en una aventura salvatge en la qual només ella pot salvar el món.

Perduda en els mons infinits del multivers, aquesta heroïna inesperada ha de canalitzar els seus nous poders per a lluitar contra els estranys i desconcertants perills del multivers mentre el destí del món penja d'un fil.





"Las gentiles"

Ana bolca la seva vida en Instagram i altres xarxes socials, on penja fotos, vídeos i petites animacions, que acompanya d'àcids (i lúcids) textos.

Ana està passant per un moment estrany. Entre els conflictes familiars i problemes d'identitat propis de la seva edat, ha sorgit una cosa nova.

Ocorre que sent alguna cosa que no entén pel seu amiga Corrals, a la qual adora des que la va conèixer. Arrossegada per la Corrales, ella i el grup d'amigues de l'institut han entrat en contacte en xarxes socials amb alguns adolescents atrets pel suïcidi. Per a elles és com un joc, una cosa divertida i transgressora.





"Fantasías de un escritor"

Londres, 1987. Philip és un famós escriptor americà vivint en l'exili a Londres. El seu amant li veurà regularment a la seva oficina, un refugi per als dos amants.

Allí fan l'amor, discuteixen, es reconcilien i parlen durant hores sobre les dones que marquen la seva vida, sobre sexe, antisemitisme, literatura i mantenir-se fidel a un mateix.