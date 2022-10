El metavers de Meta no compleix amb les expectatives

Netflix llança el pla d'amb anuncis i la transferència de perfil

Netflix ha posat data i preu al seu nou pla Bàsic amb anuncis, que estarà disponible a Espanya a partir del 10 de novembre per 5,49 euros al mes. Aquesta opció amb publicitat també arribarà a altres regions.

Els plans i subscripcions actuals no es veuran afectats, perquè el nivell Bàsic amb anuncis se suma als plans sense publicitat existents (Bàsic, Estàndard i Premium).

El pla Bàsic amb anuncis ofereix totes les funcions de l'actual pla Bàsic de Netflix, però amb una mitjana de 4-5 minuts de publicitat per hora que es mostraran abans o durant la majoria de sèries o pel·lícules. Els anuncis no es poden saltar ni avançar ràpid i cadascun pot durar fins a 30 segons.

I Tambien ja aquesta disposen de la funció Transferència de perfil, la mateixa que porta provant en alguns països des de fa mesos.

Aquesta eina té com a objectiu facilitar la transició d'un usuari que decideix abandonar un compte compartit per a obrir una de pròpia, però també ens trobem davant una funció que prepara el terreny per a quan Netflix decideixi acabar amb la pràctica de compartir el compte amb gent de fora de la llar.





Meta compra diversos estudis, afegeix Xbox Cloud Gaming a Meta Quest i presenta el visor Meta Quest Pro

Meta ha anunciat els seus nous productes de realitat virtual, el seu nou i més avançat visor fins avui: Quest Pro.

Descrit com el començament d'una nova gamma de productes d'orientació professional Quest Pro, que és una evolució molt vitaminada de les Quest 2, destaca per controls redissenyats i un sistema de reconeixement òptic, que utilitzant dos sensors és capaç de detectar els moviments facials i dels ulls per a representar l'avatar de l'usuari de manera fidedigna.

Quest Pro ofereix com a novetat la possibilitat d'observar l'exterior usant cambres a color i d'alta resolució.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Horizon Worlds, el metavers de Meta, no compleix amb les expectatives

La previsió de Meta amb Horizon Worlds era tenir una comunitat de 500.000 usuaris actius mensuals a la fi de 2022, però recentment aquesta projecció s'ha rebaixat a 280.000.

Actualment el *metaverso té menys de 200.000 usuaris mensuals.

Per a accedir a aquest món virtual és necessari un visor Meta Quest, el model de la qual més econòmic té un preu de 449,99 euros.

Altre dels problemes de Horizon Worlds és la seva baixa capacitat per a retenir als usuaris. Meta diu que el seu univers virtual té al voltant de 10.000 mons, però en la seva majoria estan buits.

Meta Quest Pro ja es pot reservar amb un preu a Espanya de 1.799 euros i lliurament estimat per al 25 d'octubre.





Konami anunciarà novetats sobre Silent Hill el dimecres 19 d'octubre

Finalment Konami es decideix parlar sobre la franquícia Silent Hill, que ha estat objecte de nombrosos rumors durant els últims mesos.

La companyia japonesa ha anunciat mitjançant un tuit que el dimecres 19 d'octubre a les 23.00 hora peninsular espanyola emetrà un esdeveniment anomenat Silent Hill Transmission durant el qual oferirà “les últimes novetats” sobre la saga.





Eduard porta, expert en tecnologia mòbil i comunicació ens ho explica a Migdia a COPE Catalunya (àudio).