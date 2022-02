Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

La compra de ARM per NVIDIA finalment no es realitzarà

Anava a ser la major operació en la història de la indústria dels semiconductors. Amb una compra per part de Nvidia de 40.000 milions de dòlars, Nvidia es postulava per a prendre el control de ARM si aconseguia convèncer a les autoritats de la seva bona voluntat i capacitat per a compartimentar les labors de totes dues empreses.

ARM és un dissenyador de xips la propietat intel·lectual dels quals impulsa els processadors de dispositius mòbils de múltiples companyies, incloent Apple Samsung i Qualcomm.

Els advocats de signatures com Qualcomm, Microsoft, Intel i Amazon haurien proporcionat als reguladors internacionals "suficient munició per a matar l'operació".

Rockstar Games confirma que el pròxim Grand Theft Auto es troba en desenvolupament

Rockstar Games ha confirmat que el pròxim lliurament de la saga Grand Theft Auto ja es troba en desenvolupament.

La companyia encara no està en disposició d'oferir cap detall sobre el joc, però ha volgut comunicar a tothom que ja es troba treballant en un nou títol a pesar que Grand Theft Auto V continua venent diversos milions de còpies cada trimestre.

Tant és així que GTA V depassa els 160 milions de còpies venudes i rebrà una empenta de vendes a partir de el 15 de març, quan arribi la versió de PlayStation 5 i Xbox Sèries.

GTA V tindran noves maneres gràfiques amb gràfics en resolució fins a 4K, fins a 60 fotogrames per segon, textures i distància de dibuixats millorats, opcions de HDR i traçat de llamps i altres avanços tècnics de nova generació, incloent temps de càrrega més ràpids.

Meta amenaça amb retirar Facebook i Instagram d'Europa

Meta, ha advertit en un document presentat davant la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC) que podria veure's obligada a tancar les seves xarxes socials Facebook i Instagram a Europa si no troba una manera de transferir les dades de els seus usuaris europeus als Estats Units.

Una sentència emesa en 2020 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estableix que el mecanisme de transferència de dades personals entre la UE i els EUA no és vàlid, i adverteix: si no s'aconsegueix un sistema per a compartir informació podria veure's compromès el futur de Facebook i Instagram a Europa.