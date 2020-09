De 3 a 4 mesos d'espera per fer l'exàmen pràctic del permís de conduir

La pandèmia està afectant profundament a la nostra vida. També està afectant a les autoescoles. I és que les autoescoles de Catalunya estan denunciant que poden passar entre 3 i 4 mesos des de que aproves l'exàmen teòric de conduir fins que pots fer la prova pràctica. el Raul Viladrí és el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, i amb ell volem parlar de com va la situació a les autoescoles: "Actualmente si una persona vol fer l'exàmen pràctic ha de saber que només a Catalunya hi han més de 61.000 persones esperant per fer aquest exàmen. Això vol dir una espera d'entre 3 i 4 mesos. La Dirección General de Tráfico va prometre un pla de xoc, però tot i que van ser grans titular i s'havien de fer hores extres, havien d'enviar examinadors... tot això ha quedat en res. Les hores extres no s'han fet, els examinadors no han arribat i tot i que al mes d'agost si que s'ha treballat de forma excepcional i s'ha habilitat per fer exàmens, legítimament els examinadors feien vacances, amb lo qual la capacitat per examinar a gent va disminuir més d'un 50%. Aquesta situació el que està provocant una situació mol desconcertant. Tots sabem que la Covid ha canviat les coses, però això no és un problema de la Covid, és un problema que ve d'abans. Portem anys queixant-nos de que falten examinadors. I ara el que passa és que tenim alumnes, nosaltres hem fet els deures, però el que passa és que no tenim capacitat d'exàmens suficients pels alumnes que tenim, que s'enfaden amb nosaltres, i les auto escoles estem parant els cops. La ciutadania necessita el permís de conduir per treballar, estudiar... i ens trobem en una situació complicada. "