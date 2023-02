Més de tres dècades d'aluminosi al barri del Besòs

El barri del Besòs de Barcelona és un barri que va créixer ràpidament durant les dècades dels 60 i 70, quan es van construir molts blocs d'apartaments per allotjar als treballadors que van arribar a la ciutat. Molts d'aquests blocs es van construir amb formigó prefabricat que contenia aluminosi, un problema que ha afectat milers de persones que viuen en aquest barri.

L'aluminosi és una malaltia que afecta el formigó i que es produeix quan els silicats de calci reaccionen amb l'alumini, creant una substància que degrada el formigó al llarg del temps. Els edificis afectats per aluminosi poden ser perillosos per als habitants, ja que el formigó esdevé fràgil i pot caure. A més, la malaltia també afecta la salut de les persones, pel fet que la pols de formigó que es desprèn conté partícules de l'aluminosi que poden ser inhalades i causar problemes respiratoris.

L'aluminosi és un problema que afecta molts edificis de tota Catalunya, però en el barri del Besòs de Barcelona, és particularment greu. Els edificis afectats són molts, i la majoria dels seus habitants són persones de baixos ingressos que no tenen els recursos per afrontar les despeses de reparació. Això ha creat una situació difícil, ja que molts residents no poden permetre's moure's del barri i han de viure en afeccions de risc.

Les autoritats han pres mesures per abordar el problema de l'aluminosi al barri del Besòs, i s'han dut a terme moltes reparacions en edificis afectats. Tanmateix, el problema no s'ha resolt del tot i encara hi ha molts edificis que necessiten ser reparats. A més, la pandèmia de la COVID-19 ha complicat la situació, ja que molts treballs s'han hagut de suspendre a causa de les restriccions de moviment i les dificultats econòmiques.

En conclusió, l'aluminosi és un problema greu que afecta molts edificis de Catalunya i que té conseqüències negatives per a la salut i la seguretat dels residents. El barri del Besòs de Barcelona és un exemple dels efectes de l'aluminosi, on molts residents viuen en edificis perillosos i no tenen els recursos per afrontar les despeses de reparació. Les autoritats han de prendre mesures per resoldre aquest problema i garantir la seguretat i la salut dels residents del barri.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb una de les afectades i membre de la plataforma veinal S.O.S. Besòs, Teresa Pardo (àudio).