Sembla que l'estiu ha arribat per quedar-se, com també les plagues de paneroles, mosquits i rates. Per saber com controlar-ho, parlarem amb el president de l'associació de professionals de la salut ambiental (adepap), Quim Cendra.



- La plaga estrella d'aquest estiu és el mosquit tigre?



Els mosquits sempre són l'estrella per què són molt molestos, ens piquen i ens produeixen aquesta coïssor, no ens deixen dormir, ni dinar o sopar a la fresca, sempre són els protagonistes per tots aquests motius. Aquest estiu especialment, tot i que hem patit sequeres, la primavera ha estat força plujosa i ha deixat molta aigua. Segons les previsions serà un estiu problemàtic pel que fa als mosquits.

- Com es combat el mosquit tigre?



Es combat des de dos vessants, una és la particular, cadascú a casa seva on el mosquit es reprodueix en petits basals d'aigua, torretes, neumàtics, hauríem d'observar l'entorn més immediat i evitar tenir aquests possibles focus. Després està el vessant públic, on des de l'administració pública més propera, solen ser els ajuntaments on fan tractaments en aquests allotjaments d'aigua de l'entorn públic com poden ser els claveguerams dels carrers.



- Fa la sensació que cada vegada hi ha les rates.



Si, hem calculat que hi ha un 20% més de rates, però que hi ha un 50% de sensació que hi ha més. Les rates tenen por dels humans i es solen amargar, però ara l'estan perdent i les veiem més pels carrers convivint en el nostre espai.



- Han perdut aquesta por a causa de l'aturada pandèmica?

Correcte, durant el confinament van sortir a aquest espai públic on es sentien lliures i podien explorar nous espais per trobar l'aliment que abans trobaven amb més facilitat.



- Les paneroles segueixen com sempre?

En aquest cas són insectes que estan amagats a la xarxa de clavegueram i això fa que sigui molt difícil el seu control. Des d'allà poden entrar on vulguin, als nostres habitatges o locals comercials per buscar aliment. És un insecte molt gros, costa d'eliminar-lo, cada vegada tenim més restriccions amb l'ús dels insecticides i això també provoca que sigui més difícil eliminar-les.