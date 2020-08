Més del 30% d'hostalers de Lleida no tornaran a obrir

El Comité Tècnic del Procicat ha proposat aquest dimecres alleujar les restriccions que afecten empreses de serveis i comerç minorista als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre per la covid-19 i equiparar-les així a les mesures vigents actualment a la resta del Segrià i la Noguera.

La proposta estableix que l'activitat comercial "s'haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració" i la distància física es fixa en 1,5 metres, tant en espais tancats com a l'aire lliure.

Així mateix, l'aforament màxim permès serà "l'equivalent a 2,5 m2 per persona", en lloc del 50% de l'aforament del local autoritzat fins ara. El canvi entrarà en vigor un cop la resolució es publiqui aquest dijous al DOGC.

En la reunió d'aquest dimecres del Comitè Tècnic del Procicat s'ha acordat proposar que aquest ens modifiqui les mesures aprovades a la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es canviaven i es prorrogaven les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid-19 a Lleida ciutat i sis municipis del Baix Segre, que quedarien assimilades a les establertes a la resolució SLT/1961/2020, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la covid-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià.

L'assimilació esmentada suposaria que, en el que afecta a empreses de serveis i comerç minorista als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, l'activitat comercial s'haurà de dur a terme "evitant qualsevol aglomeració". A la vegada, "tant en espais tancats, com en espais a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres" i "l'aforament màxim permès serà l'equivalent a 2,5 m2 per persona".

A més a més, s'hauran d'aplicar "de manera rigorosa" les mesures del Pla Sectorial de comerç aprovat pel Procicat, que estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la covid-19.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb Ramón Solsona, secretari general del gremi d'hostaleria de Lleida. (AUDIO)