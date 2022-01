Un 14% més d'animals de companyia registrats l'any 2021

El nombre d'inscripcions d'animals de companyia ha registrat un nou record, ha crescut quasi un 15% durant el 2021. Parlarem amb la veterinària de Tarragona i membre del consell de veterinaris de Catalunya,VerónicaAraunabeña.



- Hi ha una raó per aquesta pujada d'inscripcions d'animals de companyia?



La raó només s'explicaria a causa de l'entorn que estem vivint durant aquests dos anys de fer l'any 2020 ja va marcar un rècord d'inscripcions i aquest 2021 l'has superat. És un d'any darrere de l'altre coincidint amb els dos anys de pandèmia, es veu d'una manera molt clara que està bastant lligat a aquesta situació perquè la gent està més a casa i els hi pot dedicar més temps, a part de tots els beneficis emocionals que ens aporten.



- De cara als efectes col·laterals de la pandèmia com poden ser les malalties mentals o trastorns, les mascotes juguen un paper molt interessant.



Evidentment, sempre hem sabut que els animals tenen aquesta capacitat d'atreure l'atenció de la persona que els té, és un ésser viu que es fa estimar i des del 5 de gener ens veiem una mica més introduïts i que necessiten la nostra cura.



- Tenir un animal de companyia també implica tenir una responsabilitat, fins a quin punt la gent ho té clar?



Soc optimista i crec que cada vegada el perfil de la gent que vol tenir animals de companyia s'ho pensa molt més a l'hora de fer el pas i són més responsables.



- Quin és el perfil que adopta un animal de companyia?

Hi ha una mica de tot, des de gent jove que mai ha tingut un animal de companyia i que estan tele treballant i tenen temps per dedicar-li. Després hi ha un altre perfil de gent que van tenir mascota fa anys i es tornen a replantejar tenir-ne un altre.