Més de 9.000 comerços de Barcelona poden tancar durant els próxims mesos

Giarabé un 13 % dels petits comerços de Catalunya (més de 8.500) veuen baixa o molt baixa la probabilitat de seguir oberts d’aquí a tres mesos en el marc de la crisi causada per la covid-19. És el resultat d’una enquesta que ha dut a terme PIMEComerç als gremis i associacions de comerciants que formen part de l’entitat per valorar la temporada d’estiu. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra ha parlat del tema Alex Goñi, president de PIMEComerç Catalunya. Una altra dada destacada és que un 53,74 % demanen rebaixes o exempcions d’impostos, taxes i tributs. Un resultat, afirmen els responsables de l’estudi, que es pot observar per qualsevol sector analitzat i per qualsevol província de Catalunya. Més d’un 49 % dels consultats ha respost que ha rebut o ha demanat alguna ajuda o prestació de l’Administració Pública, bé sigui local, autonòmica o estatal. Sobre el tipus d’ajudes, un 24,20 % dels enquestats ha respost que les que li serien més útils són les directes, mentre que un 17,79 % ha contestat que preferiria ajudes per projecte. Altres dades que s’extreuen de l’enquesta és que el 71,71 % ha respost que les vendes han estat inferiors a les de l’estiu anterior. El 27,4 % ha aplicat un ERTO, i un 11,39 % ha reduït la plantilla. Finalment, la majoria dels consultats valoren negativament (34,17 %) o molt negativament (19,06 %) la gestió de la pandèmia per part de l’Administració Pública pel que fa al comerç, per bé que el 39,57 % creu que un canvi de govern en les següents eleccions Coronavirus a Catalunya i Barcelona: ÚLTIMA HORAno afavorirà la situació d’aquest sector econòmic. La situació complicada que travessa el petit comerç de la ciutat ja s’advertia des de fa mesos. De fet, a diversos punts de la ciutat a ple estiu ja es començaven a veure algunes persianes abaixades, com a la plaça de Gal·la Placídia, on en menys de 70 metres, set establiments van haver de tancar. I no només aquí, els derivats de la pandèmia també van acarnissar-se amb zones més cèntriques, com el Born, Ciutat Vella o el Gòtic, que sense el turisme, les botigues que no han tancat es veuen al límit de l’abisme. Alguns comerços pretenien remuntar amb les èpoques de rebaixes o dies de diumenges oberts, però en la majoria de punts de la ciutat aquestes fórmules tampoc van resultar prou atractives perquè el públic local ajudés a remuntar el petit comerç. Els efectes, però, també han arribat en ple mes d’octubre, com a Sarrià, que ja s’ha convertit en un dels eixos on finalment han tancat més comerços.