Més de 1.500 persones es mobilitzen per aconseguir un "Sant Jordi en companyia"

Una de les noves iniciatives d'aquest Sant Jordi per evitar les aglomeracions arriba de la mà dels Amics de la gent gran amb la campanya "Un Sant Jordi en companyia". Per parlar d'aquesta nova campanya ho farem amb el director de la fundació Amics de la gent gran el senyor Albert Quiles.

-De què es tracta aquesta campanya?

Aquest any és un Sant Jordi on tampoc es pot celebrar de la mateixa manera, però sí que és veritat que hem avançat respecte al Sant Jordi de l'any passat llavors això ens dóna una mica d'esperança. Aquest any el que hem fet per evitar les aglomeracions des del passat dia 6 d'abril que totes les persones voluntàries poden passar per les diferents seus d'amics de la gent gran que hi ha arreu de Catalunya i poden recollir una rosa contra l'oblit i un llibre per totes les persones grans de l'entitat. Des de fa dues setmanes estem mobilitzant a 1.500 persones voluntàries perquè puguin portar el llibre i la Rosa com indica a totes les persones grans. Això no s'acaba aquí, el que fem també amb aquestes persones que encara no estan vacunades fent trucades de suport emocional i també els hi tenim preparades poesies o escrits que es poden recitar a través del telèfon.

-Si abans de la pandèmia hi havia moltes persones grans que es sentien soles, a causa del coronavirus, la situació s'haurà multiplicat exponencialment.

Fa molt de temps que nosaltres estàvem dient que existia una altra pandèmia que era la de la soledat i ara hi ha moltes persones grans que abans tenien un petit cercle en qui moure's o petites activitats en Casals de persones grans, però ara aquestes persones estan patint una soledat sobrevinguda. Cada vegada tenim més demandes i des del programa fem una crida a totes aquelles persones que vulguin tenir una relació d'amistat i formar part dels Amics de la gent gran que ens truquin el 93 207 6773.