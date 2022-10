Més de 100 funcions del "Per fi sol" de Carles Sans

PER FI SOL!, que es va reestrenar el passat 14 de setembre després del gran èxit de la passada temporada, suma ja més de 40.000 espectadors entre l’estada a Barcelona i la gira arreu del país.

Després de quaranta anys actuant en silenci amb Tricicle, Carles Sans ha creat un show on no para de parlar interpretant ocurrents i divertides anècdotes reals -malgrat algunes d’elles puguin semblar increïbles- al voltant del trio humorístic i del propi actor.

Dirigit per José Corbacho i el mateix Carles Sans, PER FI SOL! conta el secrets d’una companyia molt volguda que ha fet rècord de públic allà on ha anat.

Es tracta d’un espectacle que no només sorprèn i fa riure pel que explica, sinó també per com es representa: a través del gest i la paraula de l’actor, qui perfila una galeria de divertits i entranyables personatges, aconseguint una fantàstica empatia entre l’artista i els espectadors.

La seva expressivitat gestual i les seves històries faran gaudir als “tricicleros” perquè descobriran vivències molt divertides que no es coneixien fins ara.

Amb una posada en escena molt dinàmica, Carles Sans revela confessions com que, abans de convèncer a Paco Mir i Joan Gràcia de formar una companyia, es va interessar per les parelles dels seus companys, o com va aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle.

També explica la primera vegada que els seus pares el van veure actuar amb el Tricicle en un cafè teatre de Barcelona, quan els van llepar l’orella en una gira al Japó o el memorable ridícul que va fer en un avió quan tenia pànic a volar.

A més de d’interpretar i codirigir deu reeixits espectacles amb Tricicle, Carles Sans ha dirigit obres com El barbero de Sevilla de Rossini (òpera adaptada per a nens i joves produïda pel Gran Teatre Liceu) i l’adaptació teatral de la pel·lícula Família de Fernando León de Aranoa. També ha escrit i dirigit diversos curtmetratges d’èxit, com Quien mal anda mal acaba, David i Polvo eres. I, amb Tricicle, va crear i interpretar mítiques sèries de televisió, com Tres estrelles, Chooof o Dinamita.

"Per fi sol" estarà al teatre Borràs fins el proper 6 de novembre.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de l'obra amb el Carles Sans (àudio).