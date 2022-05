Merche presenta “20 conmigo” a la sala Apolo

La cantantMerche presentarà aquest diumenge 8 a la sala Apolo "20 conmigo". Avui la tenim al programa i ens donar més detalls sobre aquest nou projecte musical.



- De què tracta aquest nou àlbum "20conmigo'?



Té un so més rocker, tot i que sempre segueix allà la forma de compondre o cantar, però sí que és veritat que a cada disc intento buscar un so diferent i que no hagi fet anteriorment. En aquest disc em venia de gust fer pop-rock espanyol però actualitzat . Hi ha moltes guitarres, bateries, la banda sona espectacular i aquesta és direcció que vam agafar per fer aquest disc.



- Portes vint anys de carrera musical i aquest és el dècim àlbum?



Si, en un principi havia de ser un disc aniversari, ens vam plantejar fer noves versions amb les cançons més conegudes, però em venia de gust fer cançons inèdites. Aquest nou disc està compost de deu temes nous que parlen d'amor, desamor o temes socials, aquesta és la meva essència. Al final del disc està el meu regal d'aniversari.



- Explica'ns de què tracta.

He agafat algunes d'aquestes cançons més conegudes i hi ha un vídeo amb la banda on les toquem en directe.



- Pots intuir quan una cançó es convertirà en tot un himne?



Al revés, sí que sé diferenciar quan no ho serà. De vegades sí que pots intuir que una cançó arribarà al cor de la gent. A mesura que passen els anys sí que pots saber el que li agrada al teu públic, però no es té la clau de l'èxit.



- Que trobarem al concert del dia 8 a la sala Apolo?



Les protagonistes seran les cançons, des del primer senzill "No mepidasmás amor", "Bombón", " Cal yarena", "Si te marchas" fins a les cançons inèdites del nou disc.