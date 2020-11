Mercè Darnell, de Càritas Barcelona: "Necessitem més que mai la solidaritat de la societat"

"El Gran Recapte" d'aquest any s'està fent de manera virtual. Va començar el passat dilluns dia 16 i acabarà el dissabte dia 21. El Banc d'Aliments i també Càritas han advertit que els problemes de Coronavirus en les persones més vulnarables tindran un efecte continuat en el temps. La Mercè Darnell és la responsable d'ajuda a les necessitats bàsiques de Càritas Barcelona, i a ella li preguntem com està la situació ara mateix: "La situació és molt i molt complicada, i el que volem dir des de Càritas és que tota la ciutadania ha d'ajudar. Es pot ajudar en el Gran Recapte d'aliments, i també a Càrites ens poden ajudar entrant al web. I és que abans de la pandèmia ja ateníem a moltíssima gent en situacions molt difícils. Gent que no té feina o té feines molt precàries amb sous molt baixos. A més l'habitatge a Catalunya és molt car, i és molta la gent que ja abans del Coronavirus havia de triar entre omplir la nevera o pagar el lloguer. I ara a tota aquesta gent s'hi sumen les persones que s'han quedat sense feina, autònoms, persones que no cobren l'ERTO, gent que s'ha quedat sense feina del sector de la hosteleria, taxistes... gent de tot tipus. La generositat és molt gran, durant la pandèmia ha trucat molt gent per oferir-se com a voluntari. Però jo demanaria a tota la gent que té la gran sort de tenir una feina, de cobrar a fin de mes, hauria d'intentar ajudar amb el que pugui. També les administracions públiques haurian d'ajudar, solucionar per exemple la problemàtica de la gent que està intentant cobrar i no pot. Demanem a les administracions que siguin ràpids i eficaços, que les ajudes arribin ràpid als més febles. I a la ciutadania li demanem que sigui més solidària que mai, perquè cada cop la bretxa entre la gent que té feina i la que no, si abans era gran, ara és immensa"