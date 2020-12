Mercabarna fa una crida a anar a comprar als mercats aquestes festes

Els majoristes de Mercabarna han convidat a la població a comprar als mercats per cuinar àpats especials per aquest Nadal. Confien que la caiguda de la distribució als restaurants, causada per la pandèmia, es compensi en part per les compres nadalencs. S'esperen distribuir 96.000 tones de producte fresc per aquestes festes. El vice president del gremi de majoristes de fruites i hortalises de Mercabarna és el Pere Prats, a qui hem volgut preguntar primer de tot com estan els ànims a Mercabarna: "Dins el context en el que estem, som positius. El consum per Nadal existirà, però està clar que aquest any potser és menor. Les celebracions seran petites, i això fa que no hi hagin grans comandes. Però tot i això creiem que els productes tradicionals sortiran reforçats. A més els preus han estat molt estables durant tot l'any, fins i tot una mica a la baixa en hortalises. Arribem a final d'any amb tendències a la baixa, potser l'excepció sigui el raïm de cap d'any, pero la resta de productes, com la pinya, estan més barats que l'any passat." Mercabarna afirma que distribuirà més de 90.000 tones de fruites i hortalisses: "No són males xifres, tot i que estan per sota de l'any passat, quan vam arribar a les 100.000 tones. És una caiguda del 10%, que és més o menys la caiguda que hem tingut durant tot l'any. Tot i així seria la mateixa xifra que al 2018, el que vol dir que no estem tan malament. El mercat majorista si que ha caigut més i ens preocupa més. I el que volem fer és una crida a la població a consumir, ara més que mai, productes de quilòmetre zero i de proximitat"