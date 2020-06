Mercabarna i T-Systems creen una aplicació per donar menjar als més necessitats

Mercabarna i l'empresa T-Systems han creat una aplicació que facilita la distribució solidària d'aliments frescos. La nova aplicació estalvia temps i millora els processos en la donació d'aliments a les famílies vulnerables, que si abans de la pandèmia ja hi havia moltes, ara desgraciadament són moltes més. Josep Tejedo és el director general de Mercabarna, i amb ell volem parlar sobre aquesta aplicació: "Funciona com hey dit, per desgràcia aquesta crisi ha portat molta gent necessitada, i normalment Mercabarna ja fa moltes donacions, sobretot al Banc d'Aliments, però la demanda creix. Vam pensar en una empresa tecnològica, com T-systems, y fer una aplicació per aconseguir que els productes arribin ràpidament als centres de distribució i finalment a la gent necessitada. És una aplicació molt simple, es va fer en 24 hores. Va ser un repte molt interessant. Tot ha sigut solidari. Els més de 24 treballadors i enginyers de T-systems, l'equip de Mercabarna, els majoristes, els transportistes... tothom ens vam associar per fer en 24 hores aquesta aplicació i ho hem aconseguit. Això ha provocat que en els dos mesos que portem fent servir aquesta aplicació, hem superat els 50.000 quilos repartits. De tenir-la a no tenir-la, la diferència son 50.000 quilos. I això dona de menjar a molta gent. I a més no hem hagut d'incrementar l'espai que necessitem. Quan un majorista decideix donar productes a ajuda social, ho posa en aquesta aplicació, el receptor, en aquest cas Creu Roja diu què necessita, i automàticament l'aplicació connecta amb la logística, i en un termini d'hores situa el producte on l'hagi de portar, en aquest cas a la seu de la Creu Roja.