La mel ecològica. Un bé cada cop més preuat

Tenim per endavant un cap de setmana llarg i si encara no tens plans et proposem l'esdeveniment que es celebra aquest dissabte a Sant Pere de Vilamajor. Comença la segona fira de la mel ecològica i per saber més detalls parlarem amb el regidor de promoció econòmica, turisme i participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, Toni Carbonell.



- Que veurem a la fira de la mel ecològica?



A part de la mel ecològica tenim moltes parades més, però us centrem el de mel ecològica per un motiu de fet a Catalunya només hi ha dues l'altra es fa a Brull. Sant Pere de Vilamajor tenim un productor de mel ecològica el David Álvarez i arran d'una proposta que ens va fer vam trobar molt interessant promocionar-la.



- Quan és una mel ecològica?



Hi ha moltes mels ecològiques, però una cosa és que posi eco i una altra que tingui el certificat ecològic. A partir d'aquest certificat la mel està molt controlada i realment sabem que no porta mel d'altres països,ni més sucres afegits, tampoc està escalfada, ni microfiltrada i està exempta de productes químics i fins i tot sanitaris, prové de l'apicultura convencional, de fet, la mel no pot estar a prop de cap cultiu que utilitzin productes químics.



- És veritat que el vostre ofici està desapareixent a poc a poc?



Hem de remarcar que tant els apicultors ecològics com alçar proximitat fan tots unes grans mels, fan una gran feina, cuiden molt bé les abelles perquè puguin realitzar la seva pol·linització és molt important aquesta tasca que fan per això nosaltres apostem i creiem que aquest tipus de feina s'ha de cuidar molt i malauradament i la gent li té mania a les abelles.



- La fira comença demà dissabte però quan acaba?



Només es fa durant tot el dissabte, ho concentrem en un sol dia per què Sant Pere de Vilamajor està al mig del Montseny és un poble petit i, per tant, en un sol dia en fem tota la feina. La gent que vingui durant el cap de setmana té un valor afegit per què també farem el circuit Art on hi ha un grup de centres culturals del Vallès oriental, que estan units per fer promoció dels artistes locals.