La meitat de l'orenga que es ven està adulterat

La meitat de l'orenga del mercat està adulterat i s'ha detectat un frau en cinc espècies més, així ho diu un estudi de la Comissió Europea que dona la vista aquest ús fraudulent en herbes aromàtiques. Parlarem ambEtzienGregorio, portaveu de l' OCU.



- Heu demanat a les autoritats espanyoles que reforcin els controls.



Acceptar la veritat és que ens preocupa molt que quasi la meitat de l'orenga que hi ha a Europa està adulterat. La Comissió Europea ha realitzat un estudi de 1900 herbes aromàtiques i espècies, són unes mostres que s'han recollit en els 21 països de la unió europea i s'ha pogut detectar (concretament amb l'orenga) unes adulteracions de fins al 48%. Considerem que és un índex molt elevat per un producte què s'utilitza moltíssim.



- En menor mesura també es veuen afectades altres espècies o herbes aromàtiques que fem servir en el nostre dia a dia com la cúrcuma, pebre, bitxo, safrà o el comí. Quin tant per cent és autèntic?



És cerca en altres espècies herbes aromàtiques el percentatge és menor, per exemple, en el pebre vermell només hi ha un 6% d'adulteració, però és cert que ara genera desconfiança. Al cap i a la fi, no deixar de ser un engany cap al consumidor a més a més adulterar un producte pot suposar un risc perquè estem parlant d'altres matèries vegetals a les quals altres persones poden ser sensibles o inclús al·lèrgiques. Com suposa un perill per això demanem que les autoritats espanyoles facin un esforç en els controls.



- Com podrem saber quan això està solucionat?



Nosaltres farem un seguiment, ja que estem demanant aquest tipus de reforç. Després de fer aquest estudi dins de la unió europea anirem contrastant més estudis per saber com està la situació en els mercats.