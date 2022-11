La meitat dels abusos sexuals són a menors

La Fundació Vicki Bernadet informa que la meitat de tots els abusos sexuals a Espanya són contra menors. La campanya "Destined" del grup, que pretén fer visible aquest xacra "invisible", coincideix amb la celebració dissabte del Dia Mundial per a la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil. Parlarem amb la presidenta de la fundació Vicky Bernadet, Vicky Bernadet.





- D'on trèieu aquestes dades?



Són dades del Consell d'Europa i de la campanya en l'àmbit Europeu on diuen que un de cada cinc nens i nenes patirà alguna mena d'abús sexual abans dels disset anys i això significa que és un 20% de la població. Aquest percentatge és una dada que s'està fent sostenible en el temps i esperem que en algun moment puguem trobar la manera d'alertar a la població perquè aquest percentatge és real, no és una dada que donem nosaltres des de la fundació i per això estem expectants a veure com podem revertir-ho.



- Segons aquestes dades el 80% dels abusos els cometen persones familiars o de confiança.



Un dels problemes és la falsa seguretat per part de les famílies i inclús de les persones individualment que no ens passarà es converteix en un problema perquè mai detectarà una situació que no tingui present i que pot estar passant. Amb els anys hem evolucionat en segons quins àmbits com el professional, jurídic i institucional, però on s'ha de pensar més és en aquestes famílies i persones que han d'admetre i assumir què són responsables de la protecció de les criatures que hi hagi en el seu entorn. Si els dona el cas i tenen sospites, no han de mirar cap a una altra banda i si no ho detecten, és per aquesta falta de connexió i de negació, però també per falta d'informació i formació. Hem de tenir més interès i tractar-ho com qualsevol altra problemàtica infantil i d'aquesta manera tenir la possibilitat que pot passar i, per tant, formar-te informar-te el màxim possible.