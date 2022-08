El medicament contra l'alopècia

Molts adults, i també alguns joves, tenen calvície. N'hi ha que ho accepten i llueixen la calba sense cap mena de complex, però d'altres es resisteixen a quedar-se sense cabells. Un dels mètodes més populars avui dia són els implants capil·lars, però hi ha una altra opció menys invasiva i que és molt efectiva si encara es conserva un mínim de cabells.

Es tracta d'un medicament que fa dècades que existeix, el minoxidil, i que es feia servir originàriament per tractar la hipertensió. Els pacients, però, notaven que els feia créixer els pèls de tot el cos i així és com se'n van descobrir les propietats. Primer es va comercialitzar com a loció que s'aplicava sobre el cuir cabellut, però fa uns anys van descobrir que és molt més eficaç si es recepta en pastilles d'una dosi molt baixa.

Efectes secundaris més comuns

L'efecte secundari més freqüent és que augmenti el pèl discretament en zones del cos no desitjades com les patilles, les temples o els braços. Per aquest motiu, la dosi per a dones és més baixa que en homes.

També hi pot haver marejos, retencions de líquids, augment de la freqüència cardíaca i disminució de la tensió. Vañó diu que solen ser efectes lleus, que en la majoria de casos es resolen rebaixant la dosi.

Hi ha estudis que indiquen que determinats xampús amb certs components podrien accelerar o augmentar l'efecte del minoxidil, però encara és molt preliminar i experimental.