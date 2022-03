Mau & Ricky brillen amb “No puede ser”

Els veneçolans Mau & Riki acaben de treure nou disc "No puede ser" i aprofitarem que estan de promoció pel nostre país per saber més detalls d'aquest projecte musical. Parlarem amb un dels vocalistes del grup, Mau.



- Com ha anat el viatge?

Vinc de Miami i pensava que no dormiria gaire, però finalment he dormit més de vuit hores i la veritat és que no m'ho crec. Vaig arribar ahir i la primera nit sempre és difícil, però aquesta vegada estic feliç que no ho hagi sigut.



- Ja tenim nova música per ballar aquest estiu.



Sí i és un tema diferent, és a dir, no és el clàssic tema de pop urbà, volíem fer alguna cosa que la gent no s'esperés que de totes formes per favor allà però d'una manera diferent.



- 2000 milions de visites a YouTube?



La veritat és que estem molt contents i em considero una persona feliç a banda d'aquestes xifres tan bones, però la vida no tracta això, la felicitat no depèn d'aquests aspectes perquè en el món de la música no estàs sempre en el més alt, això ho acabes aprenent amb el pas del temps i pels cops que et dona la vida, m'agradaria dir que la meva manera de prendre'ls no va ser a base de cops, però va ser així.



- Heu escrit grans èxits per molts artistes com Ricky Martin, Anita o Sofia reyes. Què és millor compondre pels altres o per tu?



Jo diria que quan ho fem per nosaltres. També t'he de dir que tot el que hem aconseguit com a compositors per altres artistes també ha contribuït a la nostra carrera musical.