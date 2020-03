La matinada de dissabte a diumenge haurem d'avançar els nostres rellotges

La matinada de dissabte a diumenge arriba de nou el canvi d'hora d'estiu. Tornem a canviar els rellotges. Concretament, a les 2 de la matinada seran les 3. És a dir, diumenge tindrà una hora menys. Fabian Mohedano és promotor de la reforma horària i ha volgut passar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya i Andorra. "El que m'agradaria és que aquesta sigui la darrera trucada que em feu. Espero que l'any que ve, el 2021, sigui l'últim canvi d'hora. Espero que el govern d'Espanya decideixi que ens quedem sempre en l'horari d'hivern, que és el que hem tingut aquesta setmana, i que passat el 2021 ja no moguem l'horari"

Potser tenint en compte que estem vivint un períóde de confinament, en plena crisi pel Covid-19, aquest serà un canvi d'horari que per molta gent passarà més desapercebut del que és habitual, tot i que és evident que tots vivim envoltats per tecnologia: "El confinament farà que aquell perill d'accidentalitat degut al canvi d'hora serà més lleu. Serà interessant comparar les dades del que passa aquest any, l'impacte que tindrà el canvi d'hora, respecte a altres anys".

Tindrem més llum al matí, la qual cosa por ser un factor positiu. Deixar que entri més llum a les cases ens pot ajudar a que el confinament no sigui tan dur: "I això té una explicació científica molt clara, i és que el cos humà està preparat per treballar millor quan hi ha llum natural. La melatonina és una substància que segrega el cervell i que va en funció de la quantitat de llum que veiem quan ens llevem. Si ens llevem i encara és fosc, això no ens ajuda gaire, i pitjor encara si entrem a un lloc on no hi ha llum natural"