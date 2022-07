Mascotes i temperatures desbocades: consells per prevenir cops de calor en gats i gossos

. Aquest dimarts va arrencar una nova tongada de temperatures desbocades. L'episodi pot incloure una o fins i tot dues onades de calor, i s'espera que s'allargui 10 dies o més.

Es podran tornar a rondar els 40 graus al pla de Lleida, i dimecres s'espera que la situació de calor extrema s'estengui. I tot plegat arriba després d'haver tingut una ratxa de termòmetres anormalment alts pel maig i una primera onada de calor al juny.

Davant d'aquest panorama, la salut de les persones se'n ressent i també la dels animals de companyia. Hi ha races més delicades que altres.

Els animals que s'ho passen pitjor són tots els que tenen el morro més xato, com ara els buldogs o els gats perses, dos exemples de races més propenses a tenir cops de calor, que poden ser molt perillosos.

Les mascotes es protegeixen de la calor per instint i, encara que alguns consells siguin de sentit comú, podem contribuir molt a fer més passables els episodis de calor. En comparació amb els gossos, els gats són més hàbils i no solen tenir tants problemes.

Dins de casa

Ventilar bé i procurar tenir la casa fresca.

No deixar-los mai tancats en terrasses, galeries ni balconssense ombres.

Distribuir diversos punts d'aigua fresca per incentivar que tant gats com gossos sempre tinguin aigua a disposició i beguin més sovint del que seria habitual.

Posar glaçons dins dels abeuradors o bé optar per models de bol que es poden congelar i conserven l'aigua fresca durant hores.

Fabricar "gelats per a mascotes": es congelen granets de pinso o llaminadures dins dels glaçons. D'aquesta manera, s'incentiva que els animals beguin més aigua i també mengen de manera refrescant. Sobretot es tracta de temptar els gats, a qui els costa més beure aigua.

Variar l'alimentació amb dieta humida i oferir els àpats més aviat en horari nocturn, per afavorir la gana i la hidratació.

Remullar freqüentment el pèl dels animals. Això sí, després cal vigilar que no els quedin zones massa humides, com les orelles, un cop s'hagin assecat.

Si és possible, aprofitar algun espai obert per fer jocs d'aigua, en una piscina petita o bé muntar una petita font de circuit tancat, almenys perquè es refresquin les potes, en el cas d'alguns gats.

Col·locar llits, mantes i coixins refrescants, que són de fabricació especial, de manera que quan l'animal s'hi posa a sobre alliberen fred. N'hi ha moltes al mercat, també de força econòmiques.

Durant el passeig

Els gossos s'han de treure a passeig durant les hores més fresques del dia, a primera hora del matí i a darrera hora del vespre. A més, s'ha de procurar que estiguin a l'ombra.

S'han de buscar zones d'herba i terra i evitar les zones asfaltades o amb ciment. Són terrenys que cremen molt i es poden fer cremades i ulceracions als coixinets de les potes per les altes temperatures.

Cal portar aigua a sobre o passejar per zones on el gos pugui beure'n amb molta freqüència.

No s'ha de potenciar que facin exercici en les hores de més calor, igual que passa amb les persones. Al contrari, no els obliguem a jugar ni a sortir a córrer al parc o al carrer. I si volen deixar de passejar, hauríem de procurar aturar-nos.

De viatge

Si es banyen en rius o al mar, cal rentar-los amb aigua corrent de casa per evitar dermatitis que poden provocar la sal i els microorganismes de les aigües estancades.

Gossos i gats amb poca quantitat de pèl i molta exposició al sol poden necessitar cremasolar especial. Mai no se'ls ha de posar crema solar per a persones ja que el pH de les pells és diferent.

Evidentment, mai no se'ls ha de deixar tancats dins del cotxe o exposats directament al sol sense que tinguin algun lloc on refugiar-se.

Com s'ho fan, les mascotes, per rebaixar la temperatura corporal?

El més bàsic és entendre que els gossos i els gats no suen. El seu sistema per perdre escalfor corporal és majoritàriament a través del panteix, és a dir, quan treuen la llengua a fora de la boca i respiren més ràpidament. En menor grau, es refresquen a través d'unes glàndules que tenen als coixinets de les potes.

El pèl serveix d'aïllant, tant del fred com de la calor. Per tant, és contraproduent rapar els animals a l'estiu, perquè perden la protecció envers el sol. El pèl s'ha de mantenir sa i raspallar-lo molt sovint.

Si no tenim temps, els veterinaris recomanen portar-los a un servei de perruqueria. No per estètica, remarquen, sinó per deixar la pell neta i airejada.

Durant els dies de màxima calor, és normal que els animals mengin menys. També poden estar una mica apàtics i s'ha de respectar aquest ritme més lent i proporcionar-los àpats més humits i variats.

Extremar les precaucions contra els paràsits. Les elevades temperatures potencien l'acció de les puces, les paparres i els mosquits, que, a més de ser molt desagradables, estressen els animals i els transmeten malalties. Es poden evitar amb tractaments amb pipetes, pastilles i altres mètodes.

Com identificar un cop de calor i què s'ha de fer

Si sospitem d'un cop de calor, hem de córrer cap al veterinari més proper. Els símptomes que ens han d'alertar inclouen un augment de la freqüència cardíaca, panteixos agitats, salivació excessiva, pèrdua d'equilibri, vòmits i tremolors.

Durant el camí, s'ha de procurar remullar les potes, el morro i el coll de l'animal, però no submergir-lo mai totalment en aigua per no causar-li un xoc. S'ha de procurar que també en begui, però a glopets i no grans quantitats de manera sobtada.