Más de 1200 españoles siguen atrapados en Cuzco

En estos convulsos momentos hay muchos ciudadanos españoles atrapados en muchas ciudades alrededor del mundo. Hay muchos en Australia, también en Argentina, en Méjico... y hoy queremos centrarnos en un grupo de españoles que están atrapados en Perú, en la ciudad de Cuzco. Desde del pasado 16 de marzo un grupo de unos 1200 españoles no pueden volver a España. Han llamado a las embajadas para pedirles ayuda, pero hoy desde "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" queremos contar el caso de Rosa: "Estamos en la ciudad de Cuzco. Todo esto nos pilló muy por sorpresa. Cuando salimos de Barcelona el 6 de marzo todo estaba bien, de pronto estalló todo, y no pudimos ya salir del país. Era un viaje por turismo, fui con mi pareja, era un viaje que teníamos programado hacía tiempo. Se escuchaba hablar de Coronavirus, pero entonces no parecía nada excesiamente serio, al menos no algo como para dejar perder un viaje así.Los primeros 5 o 6 días de viaje fueron bien, normales, pero el 15 de marzo el estado le dio 24 horas a todos los turistas para abandonar el país. Estábamos en ese momento en el Machu Pichu, que queda a unas 3 horas de la ciudad de Cuzco. Empezó a cundir el pánico entre los turistas, y muchos nos quedamos atrapados. Estamos en un hotel desde hace 10 días, hablando con la embajada, despeserdos, no nos acaban de solucionar nada. Nos han dicho muchos días que no sabían cómo ni cuándo podríamos volver, lo cual nos ha provocado mucha incertidumbre y situaciones de pánico. Además estamos pagando el hotel cada día. Finalmente ayer por la noche la embajada nos propuso pagar por volver a casa. La propuesta de la embajada es pagar 140 euros por persona para hacer un viaje de 20 horas hasta Lima, y allí, algún día, saldrá un vuelo de Iberia. Sin concretar nada más. Y sinceramente, creemos que lo mínimo sería un trayecto bien organizado, que nos garantizara el mínimo riesgo de contagio posible. Nos sentimos maltratados"