Maruja Limón acaba de presentar “Vidas”

Aquest passat divendres dia 21 de gener ha vist la llum el nou disc deMaruja Limón, "Vidas". Parlarem amb una de les components del grup, Eli Garcia.



- És el vostre tercer disc?



Exacte, personalment penso què és el millor fins ara. Aquest disc és molt més madur i què ha necessitat el seu temps.



- El segon disc va sortir l'any 2018, esteu imparables.



Ara mateix la vida musical és així.



- Teniu nova data per al proper concert?



A causa de com està ara la situació de la covid-19 ens hem vist obligades a posposar alguns concerts que teníem previst, de fet, és molt recent i encara no ho hem parlat amb el nostre a mànager, però suposo que el que farem serà moure la data per poder fer el concert a la sala Apolo i el festival Mil·lenni. Teníem moltíssimes ganes de poder tocar en directe els nous temes a la nostra ciutat.



- Esteu d'acord amb l'etiqueta de què feu música fusió?



Això depèn una mica de les músiques que hagis escoltat. A nosaltres ens encanta la fusió , les cinc components del grup venim de mons i d'estudis completament diferents. La nostra arrel principal és el flamenc ,després es fusionen coses que hem anat treballant i estudiant com són músiques més llatinoamericanes. De fet, no ens molesta gens que ens diguin que fem fusió, creiem que aquí està la riquesa i per sort a Barcelona en tenim molta, considero que es molt interessant mesclar-te amb gent que té una manera diferent de veure la música.