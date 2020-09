Marian García: "Puedes ser una persona muy limpia y tener piojos"

Hoy vamos a hablar con Marian García, la popular boticaria García. Es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Con ella queremos hablar de algo tan desagradable como los piojos, por que cuando llega el colegio parece que sea inevitable que los piojos vayan a clase con los niños. "Hemos perdido una oportunidad de oro con el confinamiento. Ya que no tuvimos más remedio que estar encerrados durante varias semanas, yo recomendé a las familia revisar las cabezas, quitar los piojos, y así cuando volvamos al cole los niños no tendrán piojos. Pero no me hicieron mucho caso". Marian ha querido resaltar también que tener o no tejer piojos no tiene nada que ver con la higiene: "De hecho a los piojos les gusta el pelo limpio. Lo que pasa es que si no te lavas mucho a lo mejor no te das cuenta de que los tienes. Hay mitos que dicen que los piojos pican siempre, y no es así, no siempre pican. La reacción que se produce cuando los piojos se introduce en nuestro cuero cabelludo, hay personas a las que no les produce picor. Es importante echar por tierra el mito de "el piojoso", por que una personas o un niño puede ser muy limpio y tener piojos. Los piojos no es solo una cosa de niños, también de adultos. También es verdad que los niños tienden a jugar juntando las cabezas, y los adultos no. Los niños se tocan más, se abrazasn más, juegan más, y eso hace más fácil que los niños se contagien, pero no es exclusivo de los niños ni mucho menos. Y para curar los piojos lo mejor es ponerse en manos de profesionales. Los mitos como el vinagre y esas cosas... no funcionan. Dejemos el vinagre para las ensaladas"