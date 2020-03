Maria Branyas, la catalana de més edat, fa 113 anys

La població centenària a Catalunya s'ha multiplicat per 14 a les últimes 4 dècades, passant de 140 persones l'any 1981 fins a les 1950 l'any 2017. Pel que fa a les persones de 105 anys i més, ara més són 10 vegades més que fa 4 dècades. Els que actualment encapçalen el rànquing de persones longeves residint a Catalunya són: La Maria Branyas, amb 113 anys i el Joaquím Illes amb 110 anys i 7 mesos.

Avui a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra” parlem d'aquesta dona excepcional, la Maria Branyas. Va nèixer el 4 de març de l'any 1907, i és també la dona més gran d'Espanya. La senyora Branyas no està perdent facultats a nivell cognitiu, ni molt menys. Només li fan patir els problemes auditius i de visió que arrossega.

La Montse Baldayo és la directora de la residència Santa Maria del Tura, a Olot, que és on viu la Maria Branyas. La Montse ha passat pels nostres micròfons per explicar-nos com està la persona amb més edat de Catalunya i d'Espanya: “La Maria és una persona molt entranyable, és una senyora que ens dona lliçons de vida, i la veritat és que tenir-la aquí és tot un orgull. És una persona molt optimista, als seus 113 anys, i crec que fa falta optimisme a aquesta vida. Ella t'explica coses, es preocupa sempre molt més per tu que no per ella, i això no té preu. Això t'ensenya el que realmente és important en aquesta vida”.

La Maria va nèixer a la ciutat de San Francisco, als Estats Units, i té sempre molt present el retorn de la seva família a Catalunya des de l'altra banda de l'oceà. “Ella t'explica que el seu pare va ser periodista, i el té molt present. És una senyora molt culte, molt educada, que dona lliçons de respecte cap a tothom, i t'explica mil històries. És un llibre obert”

La Maria porta 20 anys a la residència d'Olot on viu. “Ha vist passar molta gent, i ha vist que el perfil de persones que arriben a una residència ha canviat en les darreres dècades. De salut està molt bé, només té alguns problemes de visió i audició, i això li fa ràbia, perquè voldria veure i escoltar perfectamente. Pero a nivell cognitiu sempre dic que està millor que jo. Ella medita bastant, viu amb els seus records, i això crec que és una manera de volar, de viatjar....”