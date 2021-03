26 de març, Dia Mundial dels espinacs

Avui dia 26 de març és el dia de l'espinac i per conèixer una miqueta millor aquesta verdura parlarem amb el David Lienas assessor gastronòmic i director de l'Escola Enjoy Cooking de Barcelona.

Quines propietats té l'espinac?

<< Té molt de ferro i en l'àmbit culinari dóna molt de joc perquè ens el podem menjar tant en amanida quan són fulles tendres o cuits que permet moltíssim joc des de fer-ho a la crema, saltejat o fins i tot gratinat amb beixamel.>>

L'espinac a la catalana possiblement seria un dels plats típics de casa nostra i un plat deliciós.

<< Hi ha moltíssimes variants dels espinacs que la catalana i us proposo una. Una coca d'espinacs amb bacallà gratinat, bàsicament el que hem de fer és agafar espinacs i fer una cansalada fins que quedi ben daurada, afegim una mica d'all, uns pinyons ibèrics i afegim els espinacs. Jo recomano espinacs frescos de fulla gran que tenen més sabor que la fulla petita, però li hem de treure la tija. Un cop ho tenim tot ben saltejat, tant la cansalada com els pinyons, afegim una mica de sal, una mica de pebre i ho reservem.

Per la coca, fem la massa i l'estenem en una placa de forn, li donem un cop de forn d'uns 15 minuts que es comenci a daurar i quan ja estigui ben dauradeta la retirem del forn i li estenem per sobre els espinacs a la catalana que teníem. Després agafeu el bacallà sobretot la part de la cua que estigui més fineta perquè si no el llom trigarà bastant a coures i deixarà anar molta d'aigua. La posem sense pell i la cansalada a sobre dels espinacs, li podeu donar un toc especial fent un allioli amb ou, all i una mica de safrà, tritureu amb una mica de sal i després anem emulsionant oli d'oliva suau o de gira-sol, amb tot això fem una capa fineta per sobre del bacallà. Amb el forn ben calent a uns 200 graus li doneu un cop de forn perquè es gratini una mica l'allioli.>>